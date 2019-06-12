تنظيف الشواية بطريقة مثالية

في ليالي الصيف يتجمع أفراد الأسرة وقد يكون حفل الشواء خيارًا نموذجيًا، ومن أجل هذا الغرض يجب أن تكون الشواية نظيفة.

قد يكون تنظيف الشواية عمليةً مهمة تتطلّب توفّر عدد من المواد المتخصّصة. تذكري دائماً أن تُراجعي تعليمات التنظيف التي تذكرها جهة التصنيع لتجنب إتلاف شوايتك، حسب «كلينيبيديا».

سوف تحتاجين إلى الأدوات التالية:

مُنظّف الشواية (على الرغم من أنّ الأمر يقتصر على حالات الضرورة القصوى، فإنّ أي بخاخ مُنظّف مُتعدّد الأغراض سيُؤدي المهمة).

دلو مليء بالماء والصابون.حجر التنظيف والفرك أوكاشطة أفران لإزالة الرماد المحترق.

آلة غسل بالضغط (اختيارية).

تذكّري: قد يكون تنظيف الشواية عملاً ينطوي على الكثير من الأوساخ.

احرصي دائماً على حماية يديك وملابسك، واقرئي تعليمات السلامة الموجودة على أي مُنظّف تستخدميه.

تنظيف الجزء الداخلي من الشواية:

ابدئي بإزالة الشبكة، وانقعيها لبعض الوقت في ماء ساخن وصابون، ثم افركيها جيداً كما تفعلين مع شبكة الفرن، باستخدام سائل التنظيف.

تخلّصي من أي رماد أومخلّفات سائبة موجودة في الجزء الداخلي من الشواية.

إذا كانت شوايتك تستخدم الصخور البركانية أو فحم الطين، انقعيها لعدة دقائق في دلو يحتوي على الماء والصابون قبل تركها لتجف.

سيضمن ذلك إعادة استخدامها مرة أخرى مع تقليل الفوضى الإضافية.

وتتمثّل الطريقة المثالية في تنظيف الشواية بعد استخدامها مباشرةً وهي لا تزال دافئة إلى حدّ ما (ولكن ليست ساخنة)، لأنه يسهل حينها تفكيك الرماد والرواسب الدهنية وإزالتها.

وإذا لم يكن ذلك ممكناً، توجد بعض الطرق التي يمكنك اتباعها:

وجهي آلة الغسل بالضغط نحو الجزء الداخلي من الشواية.بالنسبة للشوايات المُغطاة، بلّلي صحيفة قديمة وضعيها داخل الشواية.

أعيدي تركيب الغطاء، وقومي بوضع مصدر حرارة خفيف أسفل الشواية.

يمكن تنفيذ ذلك بصفة عامة باستخدام قطعتين صغيرتين من الخشب المشتعل، لكن تأكدي من عدم اشتعال الورق في الداخل، فسيتسبّب ذلك بتفاقم المشكلة.