تنظيف سيراميك الحمام دون ماء وصابون

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 03:25 مساء

قد تجدين مشقة في تنظيف سيراميك الحمام، نظرًا لامتداده من الأرضية حتى السقف، لكن لا داعي للقلق فإليكِ طريقة سهلة.

وهنا نقدِّم لكِ أسرع طريقة لتنظيفه دون ماء أو صابون أو حاجة للفرك بليفة، وفقًا لموقع «هيلث».

المكونات:
2 فوطة قطنية كبيرة.
ربع كوب بيكربونات الصوديوم.
عصا طويلة ذات قاعدة عريضة.

طريقة التنظيف:
- يتم تشغيل المياه الساخنة في الحمام حتى يمتلئ ببخار الماء جيدًا.
- توضع الفوطة الجافة النظيفة على عصا طويلة ذات قاعدة عريضة (الممسحة الجلد) حتى يمكن تمريرها على حوائط الحمام دون الحاجة للوقوف على سلم.
- نستمر في تمرير الفوطة على جميع الحوائط حتى يتساقط الجير المتراكم عليها تمامًا باستغلال قدرة بخار الماء على تفكيك هذا الجير.
- تبلل فوطة أخرى نظيفة بشكل بسيط وتوزع عليها البيكربونات جيدًا، ثم توضع الفوطة على العصا الطويلة المستخدمة أول مرة، ثم تمرر على حوائط الحمام حتى يتم تلميعها وإزالة أي بقع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام السياح في 2020
دولى
النتائج الأوّلية للتحقيق المتعلّق بتخريب السُفن في الخليج تؤكد تورط دولة في ...
عربى
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
السطو على سيارة إسعاف متجهه إلى غات
ليبيا
ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
رياضة عالمية
إضافة 1102 برميل نفط يومياً للإنتاج الليبي بعد اختبار بئر تطويرية في حقل ...
ليبيا
ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث
ليبيا
سفير الولايات المتحدة يكرم الفائز بمسابقة «OurLibya»
ثقافة وفن
«فيفا» يحسم موقف قطر من تنظيم مونديال الأندية
رياضة محلية
فلكيًا.. الأربعاء أول أيام عيد الفطر في ليبيا
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن نتيجة تحقيقاتها حول السفينة الإيرانية الموقوفة بمصراتة
ليبيا
 المزيد من ديكور

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قرار صادم.. «فيسبوك» محظور على أجهزة «هواوي»