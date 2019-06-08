تنظيف سيراميك الحمام دون ماء وصابون

قد تجدين مشقة في تنظيف سيراميك الحمام، نظرًا لامتداده من الأرضية حتى السقف، لكن لا داعي للقلق فإليكِ طريقة سهلة.

وهنا نقدِّم لكِ أسرع طريقة لتنظيفه دون ماء أو صابون أو حاجة للفرك بليفة، وفقًا لموقع «هيلث».

المكونات:

2 فوطة قطنية كبيرة.

ربع كوب بيكربونات الصوديوم.

عصا طويلة ذات قاعدة عريضة.

طريقة التنظيف:

- يتم تشغيل المياه الساخنة في الحمام حتى يمتلئ ببخار الماء جيدًا.

- توضع الفوطة الجافة النظيفة على عصا طويلة ذات قاعدة عريضة (الممسحة الجلد) حتى يمكن تمريرها على حوائط الحمام دون الحاجة للوقوف على سلم.

- نستمر في تمرير الفوطة على جميع الحوائط حتى يتساقط الجير المتراكم عليها تمامًا باستغلال قدرة بخار الماء على تفكيك هذا الجير.

- تبلل فوطة أخرى نظيفة بشكل بسيط وتوزع عليها البيكربونات جيدًا، ثم توضع الفوطة على العصا الطويلة المستخدمة أول مرة، ثم تمرر على حوائط الحمام حتى يتم تلميعها وإزالة أي بقع.