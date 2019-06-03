طريقة عملية وسهلة لتنظيف المنزل

من المعروف أن تنظيم المنزل يتطلّب القيام بمجموعة من الأعمال المختلفة، منها الترتيب والتخلّص من الأشياء غير المرغوب فيها وتنظيف كل المناطق وتطهيرها بغضّ النظر عن حجم البيت.

وقد تبدو عملية تنظيف المنزل صعبةً، لكن باتباع هذه النصائح المُفيدة، يمكنكِ إنجاز المهمّة بسهولة والحفاظ على الترتيب على المدى الطويل، حسب «كلينيبيديا».

تنظيم المنزل غرفةً بغرفة

من أفضل الطرق المعتمدة لترتيب المنزل، الاهتمام بكلّ غرفة على حدة، بدلاً من تنظيف المنزل كلّه في الوقت نفسه.

تقسيم أعمال المنزل إلى مهمات صغيرة يجعل الأمر أكثر سهولة ويُساعدكِ على الحصول على نتائج أسرع مما يُقدّم لك حافزًا لترتيب المزيد من الأجزاء.

المطبخ:

افحصي الثلاجة وخزانات الطعام جيدًا، وتخلّصي من أي منتجات منتهية الصلاحية، يمكنك أيضًا التبرّع بفائض الطعام لصالح بنوك الطعام.

اجمعي العلب الفارغة وارميها أو أعيدي تدويرها.

لا بدّ أن يكون كل شيء مرتبًا في مكانه مع وضع الأشياء التي تستخدم بصفة دائمة في متناول اليد، وتخزين الأشياء التي تستخدم بشكل أقل في خزانات الطعام.

إذا كان هناك أشياء لا مكان لها، يمكنكِ إضافة بعض الأرفف أو الخزانات.

استخدمي العلب البلاستيكية لتخزين الطعام، بدلاً من تركه في الأطباق، إذ يُساعدكِ ذلك على المحافظة على نكهة الطعام ونظافة المطبخ.

إذا كان لديكِ بعض الأجهزة الكهربائية التي لا تستخدمينها، قومي بتخزينها بعيدًا أو إهدائها إلى من يحتاج إليها بالفعل.

الحمام:

تخلصي بشكل دائم من الأدوية منتهية الصلاحية، فيمكن أن تُشكّل خطرًا في حال استخدامها.

خزني جميع أدوات الحمام، مثل الفوط ومستحضرات التجميل.. يجب وضعها كلّها في المكان المخصّص لها.