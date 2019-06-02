أفضل الطرق لتنظيف السرير والملاءات

يعد تنظيف الفراش أو السرير أمرًا سهلًا مثل تنظيف الملابس مثلا، لكن يجب الانتباه لعلامات الغسيل الخاصة بالمفروشات والملاءات الخاصة بالفراش لتجنّب انكماشها أو منع البقع من الثبات عليها أو إتلافها.

وتذكري أنه من الأفضل أن تنظفي الملاءات والمفروشات مرة كل أسبوع، والبطانية واللحاف مرة كلّ شهر، وفق «كلينيبيديا».

جرّبي هذه النصائح واحصلي على نوم هنيئ في فراش منعش ونظيف:

معالجة البقع الموجودة على السرير باستخدام منظفات البقع قبل وضعها في الغسالة فكرة جيدة بشكل عام.قومي برش مكان البقعة واتركيها بين 5 إلى 10 دقائق.

انتبهي جيداً للعلامات الخاصة بغسيل المفروشات والملاءات.

يمكنكِ استخدام منظف خاص بالبشرة الحساسة إذا كانت لديك أو لدى أي من أفراد الأسرة حساسية.

لا تستخدمي الماء الساخن في غسل الملاءات لأنّ ذلك سيُساعد على ثبات البقع التي لم تنظف بعد.

لغسل الألحفة: يفضل غسلها في غسالة كبيرة ليكون هناك مساحة كافية للحركة. يعني ذلك ضرورة وجود مكان آخر لغسل مثل هذه الأشياء الكبيرة.