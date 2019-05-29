خطوات تنظيف زجاج نوافذ منزلك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 مايو 2019, 12:36 مساء

ينصح مداومة تنظيف نوافذ منزلك كلّ فترة من أجل المحافظة على نظافتها وخلوها من الغبار والأوساخ، لحماية أسرتك والحفاظ على صحة أفراد العائلة.

وليس من الضروري أن يكون تنظيف النوافذ أمرًا صعبًا طالما أنّ لديك معدات ومنتجات تنظيف النوافذ الصحيحة. اتبعي نصائح التنظيف المُفيدة التالية للحصول على زجاج نظيف وخالٍ من البقع الطولية من دون الحاجة إلى بذل الكثير من الجهد، حسب «كلينيبيديا».

معدات تنظيف النوافذ:
دلو كبير ممسحة (مُتوفّرة في متجر الأدوات المنزلية)، وهي عبارة عن أداة لتنظيف زجاج النوافذ مزودة بإطار معدني ونصل حاد من المطاط.
منظف النوافذ، ينبغي أن يُذكر على ملصق سائل تنظيف النوافذ الذي تستخدمينه أنه آمن للاستخدام على النوافذ، حيث إنّ بعض المنظفات يمكن أن تترك أثرًا على شكل بقع طولية.
أداة فرك أو إسفنجة، عبارة عن أداة مزودة بإسفنجة عريضة متصلة بمقبض. وفي حين أنّ الأسفنجة العادية يُمكن أن تُؤدّي العمل بنفس الكفاءة، فقد يكون مفيدًا شراء أداة فرك إذا كان عدد النوافذ الذي يحتاج للتنظيف كبيرًا، إذ إنّ التحكّم فيها أسهل بكثير.
قطع قماش لتجفيف النوافذ بعد تنظيفها.

طريقة التنظيف خطوة بخطوة:
أولاً، قومي بتجميع كافة المعدات في منطقة واحدة يسهل الوصول إليها.
ابدئي بتنظيف النافذة من الداخل، فمن المرجّح أن تكون الجهة الخارجية أكثر اتساخًا.
احرصي على تغطية الأرض في المنطقة المحيطة بالنافذة بالمناشف، حتّى لا تنزلقي.
أضيفي مُنظّف النوافذ إلى دلو من الماء الدافئ حسب التعليمات المكتوبة على الملصق، وينبغي أن يكون لسائل التنظيف الذي تستخدمينه رغوة لطيفة.
قومي بتغطيس أداة الفرك في الدلو حتى تتشبّع بالصابون والماء.
نظّفي الزجاج بعناية عن طريق تحريك الإسفنجة بحركة رأسية سلسة. تذكري استخدام الإسفنجة على الزوايا.
امسكي الممسحة واضغطيها على الزاوية العليا من النافذة، ثم اسحبي الممسحة بشكل متساوٍ وثابت على الزجاج أفقيًا، من جانب إلى آخر، وامسحي الممسحة على قطعة قماش نظيفة بعد كل مرة تسحبينها فيها على الزجاج لإزالة الأوساخ والمياه.. وتذكّري إبقاء الممسحة مائلة قليلاً حتى تتساقط المياه إلى الأسفل.
استخدمي فوطة أو قطعة قُماش لمسح كافة كميات المياه والصابون الزائدة.
كرّري هذه العملية على الجانب الآخر من النافذة.

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