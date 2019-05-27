طريقة تنظيف ألواح التقطيع في مطبخك

يعد الاهتمام بنظافة ألواح التقطيع شرطًا أساسيًا في عملية نظافة المطبخ، خاصة وأن بقايا الطعام تحوي بكتيريا ضارة جدًا إذا ما بقيت لفترة طويلة على هذه الألواح.
ولحسن الحظ، يمنع التنظيف الجيد والمنتظم تلوّث الطعام ويضمن الحفاظ على لوح التنظيف ومطبخك بأكمله خاليًا من الجراثيم لأقصى درجة ممكنة، حسب «كلينيبيديا».
عند تنظيف ألواح التقطيع تذكّري ما يأتي:
أفضل طريقة للحفاظ على نظافة لوح التقطيع هي وضعه في وعاء الغسل وفركه بماء ساخن جدًا وسائل لغسل الأطباق.
اشطفي لوح التقطيع وجفِّفيه بالمناشف الورقية لأنّ فوط تجفيف الصحون تحتوي غالبًا على الجراثيم جراء ملامستها للأيدي وغيرها من أدوات الطبخ، وقد تتسبّب في تلويث لوح التقطيع النظيف.
للحصول على أفضل النتائج، يمكنكِ وضع لوح التقطيع في غسالة الأطباق واستخدام منظف مناسب.
تجنبي استخدام غسالة الأطباق لتنظيف ألواح التقطيع الخشبية، لأنّ اللوح قد يتعرّض للالتواء جراء درجات الحرارة العالية.
تعقيم ألواح التقطيع:
للحفاظ على مستوى نظافة ممتاز في مطبخكِ، احرصي على تعقيم لوح التقطيع مرة أسبوعيًا أو أكثر إذا لزم الأمر.
أكثر الطرق فاعلية هي غمر لوح التقطيع في محلول مكوَّن من ملعقة من مادة تبييض قائمة على الكلور وجالون من الماء.
اتركيه لمدة نصف ساعة ثمّ اشطفيه جيدًا، واتركيه ليجفّ في الهواء على رف في شكل عمودي.
وبدلاً من ذلك، يُمكنكِ استخدام أحد المكوّنات المُتوفّرة في المنزل ذات الخصائص المضادة للبكتيريا مثل الخل الأبيض. استخدميه لمسح سطح اللوح قبل تركه ليجف.