طريقة تنظيف ألواح التقطيع في مطبخك

يعد الاهتمام بنظافة ألواح التقطيع شرطًا أساسيًا في عملية نظافة المطبخ، خاصة وأن بقايا الطعام تحوي بكتيريا ضارة جدًا إذا ما بقيت لفترة طويلة على هذه الألواح.

ولحسن الحظ، يمنع التنظيف الجيد والمنتظم تلوّث الطعام ويضمن الحفاظ على لوح التنظيف ومطبخك بأكمله خاليًا من الجراثيم لأقصى درجة ممكنة، حسب «كلينيبيديا».

عند تنظيف ألواح التقطيع تذكّري ما يأتي:

أفضل طريقة للحفاظ على نظافة لوح التقطيع هي وضعه في وعاء الغسل وفركه بماء ساخن جدًا وسائل لغسل الأطباق.

اشطفي لوح التقطيع وجفِّفيه بالمناشف الورقية لأنّ فوط تجفيف الصحون تحتوي غالبًا على الجراثيم جراء ملامستها للأيدي وغيرها من أدوات الطبخ، وقد تتسبّب في تلويث لوح التقطيع النظيف.

للحصول على أفضل النتائج، يمكنكِ وضع لوح التقطيع في غسالة الأطباق واستخدام منظف مناسب.

تجنبي استخدام غسالة الأطباق لتنظيف ألواح التقطيع الخشبية، لأنّ اللوح قد يتعرّض للالتواء جراء درجات الحرارة العالية.