دليلك لفهم رموز الغسيل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 مايو 2019, 01:21 مساء

من أجل غسيل مثالي يجب مراجعة رموز الغسيل التي تظهر على كل نوع من أنواع الملابس.

وتسرع هذه الرموز التي وضعت خصيصًا للحفاظ على جودة القماش عملية غسيل الملابس، إذًا يمكنكِ من خلال اتباع تلك الرموز وفهمها أن تضمني تنظيف ملابسكِ بطريقة صحيحة من أول مرة، من دون الحاجة إلى مزيد المعالجة أو تكرار الغسيل، وفق «كلينيبيديا».

إذا كنتِ محتارة بعض الشيء بشأن ما تعنيه رموز الغسيل المختلفة، فإليكِ هذا الدليل السهل.

رموز درجات الحرارة: تمثل بعض الرموز درجات الحرارة التي ينبغي أن يغسيل فيها هذا النوع من الملابس ويشار إليها إما بالدرجات مثل 30 أو 40 أو بسلسلة من النقاط. فعلى سبيل المثال، تشير النقطة الواحدة إلى غسيل بارد (للملابس الصوفية والرقيقة)، وتشير النقاط الثلاث إلى غسيل ساخن (في حالة غسيل أنواع معينة مثل المناشف).

الرموز التي عليها علامة خطأ (X): إنها في غاية الأهمية، فهي تعني أن هذا النوع من الملابس لا يجب أن يخضع لمعالجة معينة.

رموز تجفيف الملابس: يوجد على بعض الملابس بعض العلامات الخاصة بعملية التجفيف وهي غالبًا سهلة ولا تحتاج إلى الشرح والتوضيح، فعلى سبيل المثال، توضح هذه الرموز متى يمكن تعليق قطعة الملابس على حبل الغسيل أو تجفيف قطعة الملابس على منطقة مسطحة، وغالبًا ما يتواجد هذا الرمز على الملابس الصوفية التي يمكن أن تتمدد إذا تم تعليقها لتجف، أو التي ستنكمش إذا جففت في مجفف الملابس.

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