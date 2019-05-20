إزالة العفن والفطريات عن المناشف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 02:54 مساء

ينمو العفن والفطريات ويزدهر في الأقمشة، وبالتالي تُعْتَبر المناشف الموجودة في حمامك معرّضة لذلك بالتأكيد.

غير أنّ القضاء عليها أمر سهل نوعًا ما، ويمكن تحقيقه باستخدام الغسالة والقليل من الخل، حسب «كلينيبيديا».

ويمكنك بسهولة اتباع الخطوات التالية:
أحضري المناشف المُتّسخة بسبب العفن وضعيها في الغسالة.
أضيفي كوبًا أو كوبين من الخل الأبيض وشغلي الغسالة على أقصى درجات تسخين المياه.
ولا تضيفي مادة مُنَظِّفة أو مُنَعِّم أقمشة أو أي منتج تنظيف في الدورة الأولى.
اغسلي المناشف مرة أخرى على أقصى درجات تسخين المياه، مع إضافة مُنَظِّف الغسيل أو صودا الخبز.
ونُشدّد على عدم إضافة مُنَعِّم أقمشة أو أي منتج تنظيف آخر.
بعد انتهاء هاتين الغَسْلتين، علّقي المناشف في الشمس أو جفّفيها في المجفِّف على أقصى درجات التجفيف.

تدابير وقائية لمقاومة عفن الحمامات
يمكنك الحد من مخاطر تكرار ظهور العفن أو الفطريات في مطبخك وحمامك بضمان ما يلي:
حافظي على وجود تهوية جيدة في هذه الغرف بفتح الأبواب والنوافذ دائمًا.
نظفي الأسطح بانتظام لمنع نمو العفن.
احرصي على تعليق المناشف المبللة بعد استخدامها لضمان التخلص من الرطوبة بأسرع وقت ممكن.

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