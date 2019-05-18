تنظيف سدادة بالوعة الصرف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 مايو 2019, 02:52 مساء

تنظيف الحمام عملية قد تبدو شاقة، لكن هناك طرقًا تسهل من المهمة، وهنا نستعرض طريقة تنظيف سدادة بالوعة الصرف.

ومبدئيا، استعدي لمفاجآت غير سارة عند إزالة سدادة البالوعة، حسب «كلينيبيديا».

استخدمي القفازات لالتقاط كتل الشعر المتشابكة وألقيها في سلة القمامة على الفور.

لتنظيف ما بين فتحات البالوعة، ننصحك باستخدام إبرة لاستخراج كتل الشعر والبقايا الأخرى المتراكمة.

ضعي مُنظّف البالوعات للتأكّد من إذابة أي بقايا متراكمة.

احرصي على اتباع التعليمات الواردة على ملصق منظف البالوعات، لأن هذه المنتجات تكون قوية غالبًا.

اتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء.

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