«المارشملو» ضمن أحدث اتجاهات موضة الأثاث

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 12:51 مساء

طرحت دار «لويس فويتون» تشكيلةً من الأثاث أطلقت عليها اسم «Nomades» (البدو الرحل)، إذ تعكس قطع هذه المجموعة فكرة السفر والترحال المستمر.

وظهر أثاث هذه المجموعة للمرَّة الأولى في مدينة ميلانو الإيطاليَّة، وتنوَّع ما بين الأرائك والشمعدانات والثريات والمزهريات، وفق «سيدتي».

ولكلِّ قطعة ميزة، والكثير من التفرُّد والابتكارية في التصميم. بينما تعاملت الدار لإنجاز هذه المجموعة مع عدد من مُصمِّمي الديكور الأشهر، ومن بينهم: الأخوان أمبرتو وفرناندو كامبانا، وهما مُصمِّمان برازيليان يكنَّان العشق لباريس، والمُصمِّمة الإسبانية باتريسيا أوركيولا، والمُصمِّم الهولندي مارسيل وندرز.

ومثلًا، صمَّم أمبرتو وفرناندو كامبانا، أريكةً أطلقا عليها اسم «بومبوكا صوفا»، وهي ذات خطوط دائرية، مع قاعدة من الجلد، وثماني مخدَّات منتفخة بيضاء، تُعطي الانطباع أنَّها حلوى المارشملو. علمًا بأنَّ الـ«بومبوكا»، هو اسم الحلوى التي تُقدَّم للأولاد في الأعراس البرازيليَّة، ما يعكس قدرة هذين المُصمِّمين على استحضار ثقافة بلدهما في أعمالهما.

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