قواعد فن «فينغ شوي» في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مارس 2019, 11:43 صباحا

«فينغ شوي» هو فن صيني يستهدف السيطرة البشرية على المكان بغرض تدفق الطاقة الإيجابية على المكان، وذلك بترتيب الأشياء داخل المنزل.

وهنا نتعرف على هذا الفن وقواعده بشكل مبسط وسريع، حسب «سيدتي».

يدعو هذا الفن إلى:
القضاء على الكراكيب التي تتسبب بالفوضى في الغرف، بغية جعل الطاقة تتدفق في المنزل.
الحرص على جعل الغرف تحظى بالهواء والنور الطبيعيين، فهذان العنصران أساسيان في طاقة «فينغ شوي» الإيجابية، من خلال فتح نوافذ وأبواب المنزل.
التناسق في توزيع النباتات الداخلية.
تجنب وضع عناصر متضاربة، بالقرب من بعضها البعض.
إيجاد التوازن بين العناصر الخمسة (النار والأرض والمعادن والماء والخشب).

علمًا بأنه يمكن استخدام هذه العوامل في ديكور المنزل من خلال رموزها، وفق الآتي:
اللون الأحمر (أو الأصفر القوي أو البرتقالي) أو الأشكال المثلثة للدلالة إلى النار.
الألوان الترابية والأشكال المربعة والمستطيلة للدلالة إلى الأرض.
ألوان الأبيض والفضي والذهبي والبرونز والرمادي والأزرق، كما الأشكال المدورة، للدلالة إلى المعادن.
ألوان الأسود والرمادي الغامق والأزرق الغامق، كما الأشكال المتموجة أو تلك التي لا تحمل شكلًا محددًا، للدلالة إلى الماء.

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