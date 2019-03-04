قواعد فن «فينغ شوي» في منزلك

«فينغ شوي» هو فن صيني يستهدف السيطرة البشرية على المكان بغرض تدفق الطاقة الإيجابية على المكان، وذلك بترتيب الأشياء داخل المنزل.

وهنا نتعرف على هذا الفن وقواعده بشكل مبسط وسريع، حسب «سيدتي».

يدعو هذا الفن إلى:

القضاء على الكراكيب التي تتسبب بالفوضى في الغرف، بغية جعل الطاقة تتدفق في المنزل.

الحرص على جعل الغرف تحظى بالهواء والنور الطبيعيين، فهذان العنصران أساسيان في طاقة «فينغ شوي» الإيجابية، من خلال فتح نوافذ وأبواب المنزل.

التناسق في توزيع النباتات الداخلية.

تجنب وضع عناصر متضاربة، بالقرب من بعضها البعض.

إيجاد التوازن بين العناصر الخمسة (النار والأرض والمعادن والماء والخشب).