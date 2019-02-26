غيري ديكور منزلك بالوسائد البسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 10:23 صباحا
الوسائد تغير ديكور المنزل دون تكلفة تذكر (الإنترنت)

تغيير ديكور المنزل يشعركِ بالسعادة، وليس بالضرورة اعتماد ديكورات غايلة الثمن ومكلفة للحصول على هذا الشعور، فهناك الكثير من الأفكار البسيطة التي يمكنها أن تفي بهذا الغرض.

وأساسيات الديكور المنزلي الإضافات البسيطة التي قد تعتبرينها غير مهمة لكنها الأكثر أهمية فيما يتعلق بالديكور، مثل الإضاءة والإكسسوارات والزهور وترتيب الأثاث وغيرها. أشياء بسيطة لن تأخذ من ميزانيتك لكنها ستغير تمامًا من شكل المنزل ونفسية مَن يعيشون فيه، وفق «سوبر ماما».

واليوم نتحدث عن أحد أبسط الأشياء التي يمكنها تغيير شكل المنزل، ودون تكلفة كبيرة، وهي مخدات للديكور.

والوسادات الصغيرة في غرفة المعيشة لها تأثير السحر، فتستطيع بقدرة عجيبة أن تغير شكل الغرفة تمامًا، وتضيف روحًا جديدة ومختلفة وإن لم تغيري معها أي شيء آخر.

استخدمي وسادات صغيرة متعددة على الأريكة ولا تكتفي بواحدة أو اثنتين، واحرصي على تفصيل أو شراء أغطية متعددة الألوان والأشكال، فيمكنكِ بهذه الطريقة تغيير شكل الغرفة كل أسبوع إن أردتِ.

ولا تخافي من استخدام الألوان الجريئة والنقوش المختلفة، فهذا سيضفي شكلًا مختلفًا لغرفتكِ، ويمنحها جوًّا من الحركة والنشاط، فغرفة المعيشة هي مكان للحركة والنشاط.

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