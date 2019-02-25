طريقة تنظيف الستائر الثقيلة

تعاني ربة المنزل صعوبة تنظيف الستائر الثقيلة وفكها وتركيبها، إضافة إلى قابليتها لامتصاص كميات كبيرة من الماء وصعوبة تجفيفها.

لذا فإن أفضل طريقة لتنظيفها تتمثل في استخدام مكانس البخار، ولكنها قد تكون باهظة الثمن.

وهنا نُقدِّم إليكِ طريقة بسيطة وسريعة لتنظيف الستائر الثقيلة دون الحاجة إلى فكها وغسلها ثم إعادة تركيبها مرة أخرى، وتعد هذه الطريقة مثالية أيضًا لتنظيف الستائر الثابتة والبلتكانات، تعرَّفي عليها معنا وفقًا لموقع «سوبر ماما».

طريقة التنظيف

- مرري المكنسة الكهربائية على أجزاء الستارة من أعلى لأسفل، باستخدام الفرشاة الصغيرة المخصصة لتنظيف الستائر.

ابدئي في إزالة الغبار باستخدام منشفة إسفنجية مبللة بالماء وسائل تنظيف الأقمشة أو ملطف الملابس، وحركيها بلطف دون فرك حتى لا تتلف أقمشة الستائر.

افتحي جميع نوافذ الشقة ومراوح الهواء، حتى تجف الستائر تمامًا.

