طريقة سحرية لإزالة الخدوش من أثاثك الجلدي

إذا كنتِ تمتلكين أثاثًا مصنوعًا من الجلد الطبيعي ستجدين نفسك في حيرة كبيرة للعناية به وتنظيفه و إزالة الخدوش منه لذلك نقدم إليك طريقة منزلية سهلة تجعلك تحصلين على أثاث جلدي كالجديد تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «سوبر ماما».

طريقة إزالة الخدوش من الجلد

في حالة وجود أي خدوش على سطح جلد الأريكة أو الكرسي، يمكنك إزالتها عن طريق دهان المنطقة المخدوشة بزيت الزيتون، وفركها بيديك إلى أن يختفي الخدش تمامًا، بعدها أزيلي الزيت الزائد بقماشة ناعمة تمتص الزيت.