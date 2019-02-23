طريقة سحرية لإزالة الخدوش من أثاثك الجلدي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 فبراير 2019, 01:00 مساء

إذا كنتِ تمتلكين أثاثًا مصنوعًا من الجلد الطبيعي ستجدين نفسك في حيرة كبيرة للعناية به وتنظيفه و إزالة الخدوش منه لذلك نقدم إليك طريقة منزلية سهلة تجعلك تحصلين على أثاث جلدي كالجديد تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «سوبر ماما».

طريقة إزالة الخدوش من الجلد
في حالة وجود أي خدوش على سطح جلد الأريكة أو الكرسي، يمكنك إزالتها عن طريق دهان المنطقة المخدوشة بزيت الزيتون، وفركها بيديك إلى أن يختفي الخدش تمامًا، بعدها أزيلي الزيت الزائد بقماشة ناعمة تمتص الزيت.

وإليكِ بعض الخطوات الصحيحة لتنظيف المفروشات الجلدية:
- استخدمي المكنسة الكهربائية في تنظيف الأريكة أو الكرسي من الأتربة والأوساخ، والمكنسة أفضل من الفرشاة الناعمة، كي تتأكدي من شفط جميع الأتربة وبقايا الطعام الموجودة قبل استخدام محلول التنظيف.
- اصنعي محلول التنظيف الآمن على الجلد، وهو عبارة عن كوب من الماء وكوب من الخل الأبيض مخلوطين معًا، ويمكنك إضافة قطرات من أي نوع من المنظفات الجلدية الموجودة في السوبر ماركت إن رغبتِ في ذلك لكنه ليس ضروريًّا.
- استخدمي قطعة قماش ناعمة وضعيها في الخليط السابق، ثم اعصريها جيدًا قبل الاستخدام.
- امسحي الأريكة بقطعة القماش السابقة، واحرصي على تنظيف الأريكة من الأعلى إلى الأسفل وليس العكس. - استخدمي منشفة نظيفة في مسح الأريكة وتجفيفها مباشرةً بعد الانتهاء من عملية التنظيف، ولا تستخدمي مجفف الشعر، كما يفعل البعض، فله تأثير سيئ على الجلد.
 

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