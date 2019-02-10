طرق بسيطة للتخلص من الأغراض القديمة بمنزلك

من أجل ضمان الشعور بحرية الحركة في المنزل والإحساس بالراحة في جميع الغرف، يجب التخلص من الكراكيب (الأغراض القديمة).

وهناك الكثير من الأفكار التي ستساعدكِ في التخلص من هذه الأشياء القديمة، حسب «سوبر ماما».

تخلصي فورًا من أي جهاز قديم متعطل عن التشغيل، إما بالتصليح أو الرمي، بدلًا عن تخزينه لفترة طويلة دون جدوى.

استخدمي الأكياس البلاستيكية المستعملة لتجميع القمامة، بدلًا عن تجميعها في الأدراج دون فائدة.

تخلصي من الكتب والمجلات والجرائد التي تعقدين النية لقراءتها رغم مرور عدة أشهر على إصدارها، فلن يمكنكِ قراءتها بعد كل هذه المدة، فتبرعي بها أو ألقيها في القمامة فورًا. احتفظي بعلب المطبخ ذات الغطاء فقط، وتخلصي من أية عبوات أو علب أخرى.

تخلصي من الملابس القديمة وغير المستخدمة، وتبرعي بها لإحدى الجمعيات الخيرية.

احرصي على تصنيف جميع الأشياء في منزلك، من حيث استخدامها وأهميتها كل شهر أو شهرين.

تخلصي من الأثاث غير المستخدم، لتزيدي من مساحة منزلكِ. جمعي لعب أطفالك في صندوق أو خزانة واحدة، وتخلصي من الألعاب المكسورة والتالفة التي لا تُستخدَم.