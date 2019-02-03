ادهني شقتك بنفسك في 5 خطوات

معظمنا يفكر في تجديد ديكور المنزل وإعادة دهان الحوائط وإضافة لمسة جمالية، غير أننا نخشى التكلفة الكبيرة والفوضى والمشاكل الأخرى التي يخلفها العمال وعدم دقة مواعيدهم.

إليك بعض النصائح التي تساعدكِ في دهان الشقة وتجديد الديكور بنفسك في خطوات بسيطة، حسب «سوبر ماما».

خطوات دهان حوائط الشقة

هيئي الحوائط: عن طريق صنفرتها بقطعة من ورق الصنفرة، لإصلاح أي شقوق أو ثقوب فيها وتنظيفها جيدًا من الأتربة وغيرها، للحصول على مظهر نهائي مناسب.

كوني حذرة: لتجنب تلطخ الأرضيات والنوافذ والأبواب ببقع الدهان، احرصي على تغطيتها بالمشمع واللاصق العريض.

جهزي اللون: اختاري الألوان التي تناسبكِ، ويمكنكِ اختيار الألوان الجاهزة التي تُخلط باستخدام الكمبيوتر، أو اشتري علب الألوان واخلطيها بنفسكِ، حتى تصلي إلى الدرجة المطلوبة.

ابدئي العمل: استخدمي الرولة الكبيرة لدهان الحوائط، والفرشاة الصغيرة للوصول للأماكن الصعبة، مثل الزوايا والأركان، وادهني أول وجه واتركيه يجف ليوم كامل على الأقل، ثم ادهني الوجه الثاني. واحرصي على أن يكون الطلاء متساويًا، كي لا تبدو منطقة أغمق من الأخرى.

ضعي اللمسات الأخيرة: انزعي الشرائط اللاصقة، واستخدمي فرشاة دقيقة في ضبط اللمسات النهائية والحواف والأماكن الدقيقة، مثل الأركان حول مفاتيح الكهرباء وغيرها.