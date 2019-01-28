فكرة مدهشة لتجديد إطارات الصور

تعرفي معنا اليوم على طريقة تجديد برواز (إطار صورة) قديم في منزلك، بخطوات سهلة وبسيطة، وباستخدام بعض الأدوات التي تتوافر في أي منزل، حسب «سوبر ماما».
الأدوات:
إطار برواز خشبي قديم
مقص
مشابك
خيط صوف
فرشاة
دبابيس مكتب
ألوان أكليريك
الطريقة:
لوّني البرواز القديم باستخدام الفرشاة الألوان الأكليريك.
ثبتي دبابيس المكتب في الجزء الخلفي من البرواز من خلال الضغط عليها.
قُصي جزءًا من الخيط الصوف، وثبتيه بدايته ونهايته خلف البرواز.
استخدمي المشابك الصغيرة في تثبيت الصور على الخيط الصوف.
ثبتي الصور باستخدام المشابك على الخيوط الصوف.