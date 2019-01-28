فكرة مدهشة لتجديد إطارات الصور

تعرفي معنا اليوم على طريقة تجديد برواز (إطار صورة) قديم في منزلك، بخطوات سهلة وبسيطة، وباستخدام بعض الأدوات التي تتوافر في أي منزل، حسب «سوبر ماما».

الأدوات:

إطار برواز خشبي قديم

مقص

مشابك

خيط صوف

فرشاة

دبابيس مكتب

ألوان أكليريك