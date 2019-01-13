نصائح لتصميم غرف الأطفال

لغرفة نوم طفلك خصوصية وأهمية كبيرة في تنشئته، فهي ليست مجرد مساحة للنوم، بل فيها أيضًا يلعب ويتعلم.

وقبل اتخاذ قرار بتصميم غرفة طفلك عليكِ التأكد أولًا من بعض النقاط، حسب «سوبر ماما».

الميزانية المخصصة للتصميم، سواء كانت بسيطة أو كبيرة.

ذوق طفلك الخاص واختياراته، فلا بد أن يحب المكان الذي يجلس وينام فيه.

استخدام ورق الحائط والرسومات الملونة، بدلًا من صرف أموال كثيرة على قطع أثاث مخصوصة يمكن ألا يحبها عندما يكبر.

إشراك طفلك في تفاصيل الديكورات البسيطة، وإذا استطعت صنع بعضها بيديك معه ستكون تجربة رائعة لكليكما.

استخدام العناصر البسيطة دون تعقيدات كبيرة، فذلك يعطي نتائج أفضل.

تصفح كثير من الصور والأفكار يساعدك في التنفيذ. إعداد قائمة بالأدوات والخامات التي تحتاجينها قبل البدء، مع دراسة أماكن الشراء والأسعار ومناسبتها لظروفك.

ألوان غرفة طفلك من أهم العناصر عند التصميم، اختاري الألوان التي تمنحه النشاط والراحة، وبالطبع خذي رأيه قبل شراء ألوان الطلاء لتتأكدي من رغبته فيها.