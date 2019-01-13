نصائح لتصميم غرف الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 02:11 مساء

لغرفة نوم طفلك خصوصية وأهمية كبيرة في تنشئته، فهي ليست مجرد مساحة للنوم، بل فيها أيضًا يلعب ويتعلم.

وقبل اتخاذ قرار بتصميم غرفة طفلك عليكِ التأكد أولًا من بعض النقاط، حسب «سوبر ماما».

الميزانية المخصصة للتصميم، سواء كانت بسيطة أو كبيرة.

ذوق طفلك الخاص واختياراته، فلا بد أن يحب المكان الذي يجلس وينام فيه.

استخدام ورق الحائط والرسومات الملونة، بدلًا من صرف أموال كثيرة على قطع أثاث مخصوصة يمكن ألا يحبها عندما يكبر.

إشراك طفلك في تفاصيل الديكورات البسيطة، وإذا استطعت صنع بعضها بيديك معه ستكون تجربة رائعة لكليكما.

استخدام العناصر البسيطة دون تعقيدات كبيرة، فذلك يعطي نتائج أفضل.

تصفح كثير من الصور والأفكار يساعدك في التنفيذ. إعداد قائمة بالأدوات والخامات التي تحتاجينها قبل البدء، مع دراسة أماكن الشراء والأسعار ومناسبتها لظروفك.

ألوان غرفة طفلك من أهم العناصر عند التصميم، اختاري الألوان التي تمنحه النشاط والراحة، وبالطبع خذي رأيه قبل شراء ألوان الطلاء لتتأكدي من رغبته فيها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاتب «غرين بوك» يعتذر للمسلمين عن تغريدة مسيئة
منوعات
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق ما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا
دولى
قانون انتخاب الرئيس.. قفزة على المسارات السياسية أم تحريك للمياه الراكدة؟
ليبيا
نيكي هايلي وإيفانكا ترامب من الأسماء المرشحة لرئاسة البنك الدولي
دولى
أهلي بنغازي يفوز على فريق حسين داي الجزائري
رياضة محلية
استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء خلال أسبوع
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون ...
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
 المزيد من ديكور

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وسائل التواصل الاجتماعي قد تزيد فرص إصابة المراهقات بالاكتئاب