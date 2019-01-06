نظفي الشواية بكل سهولة

معظمنا يحب طعم المشويات، لكن ربة المنزل تعاني في تنظيف الشواية في كل مرة.

لهذا نقدم لك أفضل طريقة لتنظيف الشواية، لتحصلي على شواية نظيفة تمامًا وخالية من الدهون، حسب «سوبر ماما».

أفضل طريقة لتنظيف الشواية

استخدمي بيكربونات الصودا مع الماء الدافئ، ثم ضعي الخليط على الشواية واتركيه طوال الليل، ثم استخدمي فرشاة خشنة لتنظيفها جيدًا بعد ذلك اشطفيها بالماء.

طرق أخرى لتنظيف الشواية

لتنظيف الشواية الكهربائية، ضعي طبقتين من ورق الفويل (الألومنيوم) على الشواية بحيث يتم تغطيتها بالكامل، وسخني الشواية لمدة أقصاها 30 دقيقة، ثم افتحي الغطاء واتركيها تبرد، بعد ذلك أزيلي الدهون بالسكين.

للشواية العادية، انقعيها في القهوة الساخنة لمدة ساعة تقريبًا، ستذيب الشحوم والدهون العالقة بها.

للنوعين، ضعي كمية من الملح الخشن في الليمون بعد تقطيعه إلى نصفين، ثم افركي به الشواية أو أي سطح دهني. للنوعين، اصنعي كرة من ورق الفويل (الألومنيوم)، ثم استخدميها في تنظيف الشواية.

وأخيرًا، لا بد قبل الشي أن تفركي الرفوف بزيت الزيتون أو رشيها بزيت الطبخ قبل وضع الطعام عليها، فذلك يساعد على غسل الشواية بسهولة، كما أنه يمنع التصاق الطعام في أثناء الطهي.