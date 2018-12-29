أفضل ألوان ديكور منزلك في 2019

تغيير ألوان المنزل واحدة من أسرع الطرق وأكثرها كفاءة وأقلها جهدًا في إضفاء لمسة جديدة على شكل منزلك، إذ إن للألوان قدرتها على إظهار المنزل أوسع أو أضيق.

لذلك إذا كنت بصدد تأثيث منزل جديد أو ترغبين فقط في إدخال بعض التغييرات على منزلك القديم، دعينا نعرفك اليوم على أفضل ألوان الديكور لعام ٢٠١٩ لتعتمديها في منزلك هذا العام، حسب «سوبر ماما».

الألوان الباستيل أو الباهتة مثالية لمن يرغبن في إضفاء طابع من البساطة والهدوء عليها، ينصح بها دائمًا في غرف المعيشة وغرف النوم وخاصةً في ديكور غرف الأطفال.

ومن أهم مميزات اختيار ألوان الباستيل للحوائط أنها تعطي إحساسًا بأن الغرف أوسع من الحقيقة، أما إذا كانت في الأثاث فهي تعطي الإحساس بالراحة والاسترخاء.

الأزرق بدرجاته الفاتحة

بعد أعوام من سيطرة الأزرق الداكن على ألوان الأثاث والحوائط، تراجعت هذه الموضة أمام الأزرق الفاتح بدرجاته الجديدة، مثل الأزرق الرمادي والأزرق الثلجي اللذين يضيفان للمنزل إحساسًا بالراحة والسعادة. من أهم مميزات استخدام الأزرق بدرجاته الفاتحة أنه يظهر المنازل الضيقة أوسع، ويتماشى كذلك مع مختلف أنواع أرضيات منزلك سواء كانت من الخشب أو الرخام.

الأخضر الداكن

مناسب لغرف المكتب وغرف استقبال الضيوف، إذ إن لونه الغني يعطي للغرفة جوًّا ملكيًّا، ويضفي عليها إحساسًا بالترف والثراء. ويتماشى الأخضر الداكن بدرجاته مع الدرجات الترابية في الحوائط والأثاث، مثل اللون البني والبيج والأصفر الباهت، ويشكل مع اللون النبيتي خليطًا رائعًا إذ إنهما يعتبران من الألوان المكملة لبعضهما بعضًا في دائرة الألوان.

الأصفر البني (المسطردة)

لون فاقع رائع ولكن يجب استخدامه بحذر شديد، أضيفي كرسيًّا أو سجادة من هذا اللون إلى غرفة المعيشة أو النوم، أو استخدميه على حائط واحد من حوائط الغرفة، بهذه الطريقة ستتمتعين بجماله دون أن تشعري بأنه اللون المسيطر على الغرفة.

الرمادي الفاتح

هو البديل الجديد لللون الأبيض، هذا لأن لونه الفاتح الهادئ يتماشى مع كل الألوان التي يمكن أن تتخيليها، وكذلك فإنه اللون المثالي لأي منزل مهما كانت نوعية الأثاث فيه سواء كان الأثاث كلاسيكيًّا أو عصريًّا.

الطوبي الفاتح

لون دافئ هادئ سواء كان في الأثاث أو الحوائط، ويعطي المنزل إحساسًا بالأناقة والتميز، إذ إنه من أندر الألوان وأقلها انتشارًا، نظرًا لأنه لون جديد يخشى معظم الناس استخدامه في منازلهم. ننصحك بإدخال اللون الأبيض بكثرة في الغرف التي يستخدم فيها اللون الطوبي الفاتح، إذ إنهما يخلقان تباينًا في اللون فيما بينهما ما يجعل العين تشعر بالاستمتاع والراحة والسعادة.