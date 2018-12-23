إزالة بقع الملابس بالليمون

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 ديسمبر 2018, 03:00 مساء

بالرغم من أن هذه البقع الصفراء على الملابس البيضاء تعتبر عنيدة، إلا أنه يمكن إزالتها باستخدام بعض المواد المتوافرة بالفعل في منزلك.

كل ما عليك فعله هو التحلي بالصبر وتطبيق الخطوات التالية بحذافيرها، حسب «سوبر ماما».

إزالة بقع الملابس بالليمون
سيساعدك عصير الليمون الطبيعي على التخلص من البقع الصفراء في ملابسك البيضاء بكل سهولة ودون أي تكاليف.

الطريقة
صبي كمية مناسبة من عصير الليمون الطبيعي على البقعة الصفراء.
اتركيها من ربع إلى نصف ساعة.
اغسلي الملابس بعدها كالمعتاد، وستلاحظين اختفاء البقعة تمامًا.

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