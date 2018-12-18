منظف طبيعي يناسب جميع الأغراض المنزلية

مهمة تنظيف المنزل ليست سهلة، لكنها في الوقت ذاته ليست صعبة كما تتصورين، وإليك منظفًا طبيعيًا للمنزل يناسب جميع الأغراض.

ستوفر عليك هذه الخلطة المنزلية شراء الكثير من المنظفات، فبإمكانك استخدامها في تنظيف وتطهير جميع الأسطح ما عدا الأرضيات السيراميك.

المكونات:

2 كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة من صودا الخبز (بيكربونات الصودا)

كوب خل أبيض

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج

10 قطرات زيت عطري (حسب الرغبة)

الطريقة:

أذيبي صودا الخبز في الماء جيدًا في وعاء غير معدني.

أضيفي بقية المكونات، وقلبيها لمدة دقيقة حتى تنتهي الرغوة الناتجة عن تفاعل المكونات.

انتظري خمس دقائق ثم قلبي المكونات مرة أخرى حتى تتوقف الرغوة، ثم ضعي الخليط في بخاخ.

اتبعي الخطوات السابقة بالترتيب، حتى لا تتفاعل صودا الخبز مع الخل والليمون وتفور.

رجيه قبل الاستخدام ثم ابدأي مهمتك.