كيف تختارين سرير طفلك؟

عند تفكيرك في شراء سرير لطفلك، هناك قواعد يجب مراعاتها، حتى تحصلين على سرير مناسب ومريح وصحي.

عليك أولًا أن تقرري ما إذا كنت تريدين نمطًا يمكنك استخدامه مرة أخرى للأطفال القادمين، أوإذا كنت تريدين سريرًا أكثر عصرية وفريدًا.

فمن السهل دمج الخطوط البسيطة والألوان الصلبة والمحايدة في أي تصميم حضانة تقريبًا، في حين أن المواد البديلة أوالتشطيبات المعدنية أوالألوان الزاهية مصممة على الأرجح مع وضع أسلوب داخلي أكثر تحديدًا.

ستحتاجين إلى أن تقرري ما إذا كنت تريدين سريرًا محايدًا يمكن إعادة استخدامه بسهولة لطفل أوطفلة أم لا. وينسق سرير الأطفال المصنوع من الخشب الملون أوالطلاء الأبيض بسهولة لأي من الجنسين عند إقرانه مع فراش السرير المناسب وديكور الغرفة، حسب «ليالينا».