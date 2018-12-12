كيف تختارين سرير طفلك؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 11:50 صباحا

عند تفكيرك في شراء سرير لطفلك، هناك قواعد يجب مراعاتها، حتى تحصلين على سرير مناسب ومريح وصحي.

عليك أولًا أن تقرري ما إذا كنت تريدين نمطًا يمكنك استخدامه مرة أخرى للأطفال القادمين، أوإذا كنت تريدين سريرًا أكثر عصرية وفريدًا.

فمن السهل دمج الخطوط البسيطة والألوان الصلبة والمحايدة في أي تصميم حضانة تقريبًا، في حين أن المواد البديلة أوالتشطيبات المعدنية أوالألوان الزاهية مصممة على الأرجح مع وضع أسلوب داخلي أكثر تحديدًا.

ستحتاجين إلى أن تقرري ما إذا كنت تريدين سريرًا محايدًا يمكن إعادة استخدامه بسهولة لطفل أوطفلة أم لا. وينسق سرير الأطفال المصنوع من الخشب الملون أوالطلاء الأبيض بسهولة لأي من الجنسين عند إقرانه مع فراش السرير المناسب وديكور الغرفة، حسب «ليالينا».

معايير السلامة في سرير طفلك
سيقضي طفلك وقتًا طويلاً في سريره طوال العامين الأولين تقريبًا أوحياته، لذلك يجب التأكد من أن مواد وبناء سرير الطفل آمنة بالنسبة لأطفالك.
عند شراء سرير جديد، تأكدي من أن الشركة المصنعة تنص على أن سرير الطفل يفي بمعايير السلامة.
إضافة إلى ذلك، انتبهي إلى المواد والتشطيبات المستخدمة على سرير الأطفال لاختيار تلك المصنوعة من الدهانات والبقع غير السامة، التي يتم اختبارها لمحتوى الرصاص والفثالات.

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