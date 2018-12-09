كيفية اختيار اللون المناسب لغرفة طفك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 ديسمبر 2018, 03:01 مساء

غرفة الطفل من الغرف المهمة في كل منزل، وهي تحتاج إلى ديكور مناسب لأن طفلك يقضي بها معظم وقته.

وهنا نتعرف على أهم القواعد لاختيار اللون المناسب لغرفة طفك، وفق «سوبر ماما».

قواعد عامة
- اختاري ألوان غرفة طفلك التي تؤثر إيجابيًا على طفلك، مثل اللون الأخضر أو الأصفر.
- احرصي على اختيار الألوان التي تضيف اتساعًا إلى المكان في حالة المساحات الصغيرة، مثل الألوان الباردة كالأزرق بدرجاته.
- أضيفي لمسة أنيقة للغرفة عن طريق طلاء ثلاثة حوائط باللون نفسه، والحائط الرابع بلون مختلف يتناسب مع لون الثلاثة حوائط الأخرى.
- تجنبي الملصقات سهلة الفك، حتى لا يعبث بها الصغار ويتلفونها، واستبدليها ببعض الرسومات والأشكال الجذابة على الحوائط بما يتناسب مع لون الغرفة، لتضفي نوعًا من البهجة على الجو العام بالغرفة.
- اختاري ألوانًا متعددة ومبهجة وفي الوقت نفسه متناسقة مع بعضها البعض، عند اختياركِ لألوان الأثاث والإكسسوارات.

وإضافة إلى ذلك خصصي منطقة للعب داخل غرفة طفلك: عند تجهيز غرفة طفلك خصصي له منطقة للعب واحرصي على إضفاء طابع مبهج عليها، يمكنك إضافة سجادة ملونة تحمل رسومات شخصيات الرسوم المتحركة المفضلة لأطفالك في منتصف الغرفة أو في مساحة فارغة، مع إضافة منضدة وكراسي أو مقاعد مريحة صغيرة مناسبة للأطفال.

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