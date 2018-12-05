علاج انكماش الملابس القطنية

مشلكة تقلص وانكماش الملابس تواجهنا جميعًا، وهو أمر مزعج للغاية خاصة في فصل الشتاء.

ولحل هذه المشكلة تعرفي على كيفية علاج انكماش الملابس القطنية بطريقة سريعة وسهلة، حسب «سوبر ماما».

الخطوات

انقعي قطعة القماش القطنية المُنكمشة في ماء فاتر، ثم أضيفي لها شامبو أطفال وانتظري لمدة 5 دقائق.

حركي القطعة بين يديكِ ليتخلل الشامبو لكل جزء من أجزائها، حتى تلين الخيوط الخاصة بقطعة الملابس.

أخرجي قطعة الملابس من الماء، واضغطي عليها بيديك الاثنتين جيدًا، حتى تزيلي أكبر قدر من الماء دون عصرها بشدة.

افردي منشفة على منضدة وضعي عليها قطعة الملابس المُبللة، ولفيها مثل الرول لتمتص الماء الزائد.

أخرجي قطعة الملابس وضعيها على منشفة ثانية جافة وانتظري حتى تجف، أو يمكنك استخدام المروحة لتجفيفها وهكذا ستعود ملابسك لحجمها الطبيعي.