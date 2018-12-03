فن تعليق البراويز على الحائط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 03:53 مساء

البراويز أو الإطارات تمثل واحدة من طرق تزيين الجدران، وإضفاء لمسة حميمة على المكان.

وهذا الأمر لا يتم بشكل عشوائي، فهناك ما يسمى بفن فن تعليق البراويز على الحائط، حسب «سوبر ماما».

ونستعرض هنا أهم قواعد فن تعليق البراويز على الحائط:
حددي الحائط الذي ستقومين بتعليق البراويز عليه، وبعد قياسه اختاري حجم وعدد البراويز المناسب لمساحته.

حددي عدد المسامير التي سيحتاجها كل برواز لتعليقه ونوع المسمار أيضًا، والأدوات التي ستستخدمينها سواء كانت المطرقة أو المثقاب الكهربائي«الشنيور».

قبل أن تدقي أي مسمار في الحائط، ضعي البراويز على الأرض ورتبيها حتى تستقري على الشكل النهائي.

لتتأكدي من تعليق كل برواز في مكانه الصحيح، يمكنك قص ورقة بحجم كل إطار ولزقها على الحائط في المكان المحدد لتعليقه، ستساعدك هذه الطريقة في تحديد مسافات متساوية بين كل إطار، وتصور شكل الحائط أكثر.

إذا كنتِ ستعلقين بروازًا واحدًا أو عدة إطارات في صف واحد، من المهم أن تتأكدي من وجودها في مستوى نظر العين، وألا تكون هناك مسافة كبيرة بينها وبين الأثاث المعلقة فوقه.

اختاري البراويز والصور بحيث تتناسب مع ألوان دهانات الغرفة وديكور المنزل، وركزي على لون البرواز أكثر من الصورة التي توجد داخله.

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