ألوان تمنح منزلك الدفء

في الشتاء نحتاج إلى إضفاء الدفء على ديكور منازلنا، وبعيدا عن استخدام الكهرباء أو مختلف أنواع الطاقة للحصول على درجة حرارة مناسبة، يمكنك الاعتماد على بعض الألوان لتمنحك هذا الشعور.

إذ توجد مجموعة من الألوان التي تساهم في إضفاء ومنح المنزل الشعور بالدفء في فصل الشتاء، حسب «ويزي».

الألوان النارية

يقصد بالألوان النارية البرتقالي والأحمر إضافة إلى درجات هذه الألوان.

تتميز الألوان النارية بأنها ألوان دافئة إضافة إلى كونها ألواناً قوية.

إن استخدام هذه الألوان في فصل الشتاء يساهم في منح المنزل إطلالة مميزة ومناسبة لفصل الشتاء البارد.

ينصح باستخدام الألوان النارية في غرف النوم خاصة عند اختيار أغطية الأرائك والسرائر التي سيتم استخدامها في فصل الشتاء.

الألوان الترابية

المقصود بالألوان الترابية البني والبيج ودرجاتهما، خاصة درجات ألوان الكاكاو والقهوة.

تمتاز الألوان الترابية بأنها أنيقة.

هذه الألوان كفيلة بإضافة الدفء إلى الغرف عند استخدامها في فصل الشتاء خاصة في ديكورات وألوان الحائط.

ينصح بأن يكون لون الجدار بيج، بينما تكون المنسوجات والديكور بالألوان الغامقة خاصة اللون البيني، بينما تكون ألوان الأثاث بدرجات مختلفة ومناسبة، حيث أن ذلك سيعطي الغرفة شكلاً متناسقاً وجذاباً ويوحي بالدفء.

الأزرق الداكن واللون الأبيض

يلجأ إلى استخدام هذه الألوان الأشخاص الذين يحبون أجواء الثلوج، إضافة إلى الألوان الساحرة لهذه الأجواء.

إن إضافة الاكسسوارات الفضية عند اختيار هذه الألوان يجعل من الغرفة ذات ألوان وديكور جميل ومحبب للجميع.