أفكار لديكور منزلي يمنحك السعادة

هناك منازل بمجرد دخولها تشعرين بطاقة إيجابية، تلك التي يملأها نشاط وحيوية وراحة، على العكس من المنازل التي تشعرك بالكآبة.

وإليك مجموعة من النصائح لنشر الطاقة الإيجابية عند تصميم منزلك وتحديد ديكوراته، حسب «سوبر ماما».

التجديد في الألوان

جربي استخدام ألوان جديدة في منزلك تمنحه الطاقة والجاذبية إلى جانب الألوان الحيادية، على سبيل المثال اللون الأخضر بدرجاته المختلفة يضيف الحياة والحيوية في الزوايا المظلمة والصغيرة، والأحمر الدافئ يضفي قوة وجرأة، أما الأزرق فله اليد العليا في إضفاء جو من الهدوء والاسترخاء، يمكنكِ اختيار ما يناسب ذوقك وأثاث منزلك وتغيير بعض الألوان في منزلك وستجدين نتيجة مذهلة.

التخلص من الفوضى

الفوضى والكراكيب هي العدو الأول للطاقة الإيجابية، في وجود كراكيب تملأ كل أرجاء المنزل لن تستطيعي الشعور بالراحة أبدًا، لا شك أن المنازل التي يوجد بها أطفال حتمًا يوجد بها فوضى، لكن الذكاء يكمن في السيطرة على الفوضى، يمكنك تحديد منطقة واسعة أو غرفة مخصصة للألعاب إضافة إلى وضع قاعدة مع أطفالك بضرورة تنظيف مكان اللعب بعد الانتهاء.

الزيوت العطرية

الزيوت العطرية مثل اللافندر والورد والبرتقال وغيرها تساعد على إزالة الطاقة السلبية ومنح الجو طاقة إيجابية غير محدودة، ضعي كمية صغيرة من الماء في فازة صغيرة وأضيفي إليها بضع قطرات من الزيت العطري المحبب لكِ.

باب المنزل

أول ما تقع عليه العين عند القدوم لمنزلك هو الباب، لذا هو مصدر الطاقة الأول والانطباع المبدئي عن سكان هذا المنزل، لمنح باب منزلك مزيدًا من الطاقة الإيجابية حافظي على إضاءة مميزة وواضحة مع وضع بعض النباتات الطبيعية على أحد جانبي الباب، ويجب أن يحمل الباب كذلك رقم المنزل واسم المالك لتسهيل الوصول إليه دون عناء.

زرع النباتات

إذا أردتِ إضافة بهجة وحيوية وروح إيجابية على منزلك فأول ما تفكرين فيه هو زرع بعض النباتات داخل المنزل، وفي الشرفة وعلى الشبابيك، يمكنك اختيار ألوان مبهجة من الأزهار والنباتات تتناسب مع مناخ البلد وموقع المنزل، والأكثر أهمية هو اختيار شكل ولون الأصيص الموضوع فيه النبات.

ترتيب الأثاث

الطريقة الصحيحة لترتيب الأثاث تترك للشخص مساحة كافية للعبور براحة، تأكدي من وضع أكبر قطعة أثاث في الغرفة بطريقة تسمح لكِ رؤية ما يوجد خلفها بوضوح، واحرصي على وضعه طريقة متناسقة غير عشوائية لكي لا تشعري بالكركبة في أرجاء المنزل.