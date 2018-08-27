اصنعي ركن هوايات لطفلك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أغسطس 2018, 02:39 مساء

يمكنك تخصيص ركن صغير في المنزل لطفلك، من أجل ممارسة هواياته وقضاء وقت ممتع دون أن يسبب لك مشاكل في المنزل.

وإليك هذه الأفكار من أجل ركن لطفلك، وفق موقع «سوبر ماما».

رمل للكتابة
لا تحتاجين لهذه اللعبة سوى صينية قديمة بحواف عالية ورمال بيضاء أو ملونة، وطباعة أوراق بها الحروف ووضعها أمام صغيرك ليعيد كتابتها على الرمال.

المصفاة والشفاطات.
هذه اللعبة لن تحتاج منك سوى مصفاة طعام قديمة وبضعة شفاطات عصير ملونة أو فروع من الزينة المدعمة، وضعيها أمام صغارك لإدخالها وإخراجها مكونين أشكالاً لطيفة.

الإسفنج المقوى
أحضري إسفنجًا مقوى ملونًا، وباستخدام المقص أو السكين قطعيه إلى مستطيلات متساوية في الطول، واتركيه لصغارك، حتى يعدوا منه أشكالًا مختلفة.

صندوق الكرات
يمكنك إضافة هذا النشاط لركن الهوايات والألعاب الخاص بصغارك، ولن تحتاجي سوى صندوق من الكرتون المقوى لفتح بعض الفتحات فيه، ليدخل أطفالك فيه الكرات الملونة.

أدوات تلوين ملابس وتيشيرتات بيضاء
تلوين التيشيرتات أو الأقمشة والملابس هواية محببة للغاية للأطفال وستشغل وقت فراغهم بصورة مسلية، ولن تحتاجي لها سوى بضعة أقمشة فاتحة أو تيشيرتات سادة بلا نقوش، وألوان تعمل على القماش. يمكنك مساعدة الصغار في البداية برسم الإطار العام للشكل، ثم يقودون هم عملية تلوينه.

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