كيفية اختيار ورق الجدران لديكور غرفة نومك

دخل عامل التكنولوجيا في عملية تصميم ورق جدران المنازل بشكل كبير، فبات لدينا ورق جدران مضاد للحرائـق في المساحات الضخمة، وذلك المقاوم للماء والرطوبة في الحمامات، فيما استخدم ذلك المحارب للباكتيريا في المستشفيات.

ومبدئيًا، تبدو موضة ورق جدران المنازل اليوم منفذة بتقنية الأبعاد الـثلاثة، ويمكن الاستعاضة عن الحجرأو الخشب الطبيعي في المساحات العصرية بورق جدران يعكس الصورة نفسها ضمن خدعة بصرية بتكلفة أقل، وفق «سيدتي».

وفي هذا الإطار، تقدم مهندسة الديكور الداخلي ديالا غمراوي النصائح الأبرز عن كيفية استخدام ورق جدران في غرفة النوم:

- اختيار ورق جدران حسب ألوان وطراز مفروشات الغرفة، مثلًا: إذا كان لون الخشب بنيًّا داكنًا، يفضل اختيار ورق جدران فاتح، كالأبيض العاجي، وبنقش بسيط.

- الاكتفاء باستخدام ورق جدران ذي النقش البارز على جدار محددة من الغرفة، على أن تكون بقية الجدران مكسوة بورق الجدران السادة أو المطلية بلون موحد.

- الاستعاضة عن ظهر السرير بورق جدران يتخذ هيئة الخشب أو التنجيد. وينصح أن يكون الأخير بعرض السرير وقد يمتد إلى السقف ليتخذ شكل اللام باللغة اللاتينية «إل»، كما يمكن دمج ورق الجدران السادة مع آخر مزدان بالنقوش. أيضًا يمكن استخدام ورق جدران منقوش على طول الجدار خلف الطاولات الجانبية للسرير، على أن يثبت فيما بينها ورق جدران سادة.