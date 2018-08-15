تصميم أريكة من ثلاث طوابق

تصميم أريكة من ثلاث طوابق (24)

استوحى مصممون بريطانيون فكرة تصميم أريكة مؤلفة من ثلاث طوابق، من مقاعد ملاعب كرة القدم، لإتاحة المجال لأكبر عدد من المشاهدين للجلوس أمام التلفاز.

وتتميز الأريكة باحتوائها على حوامل للهواتف الذكية ومآخذ لشحن الهواتف، إضافة إلى مفروشات مقاومة لامتصاص السوائل، وفقًا لموقع 24.

تحافظ وسائد الأريكة الضخمة على راحة المتفرجين الذين قد يجتمعون لمشاهدة مباراة أو فيلم في غرفة الجلوس، وتتسع لـ 9 أشخاص في آن معًا.



وتم إنشاء النموذج الأولي للأريكة من قبل فريق المصممين، بعد إجراء استطلاع للرأي على 2000 من المشاهدين من عشاق الرياضة، حيث قال 51% منهم إنهم يفضلون مشاهدة المباريات الرياضية مع الأصدقاء في المنزل بدل التوجه إلى المقاهي، وإن هذه الأريكة توفر لهم هذا الخيار بشكل مريح ومميز.

وتم اختبار نموذج الأريكة الثلاثية الجديد، وفق ما ورد في صحيفة «ميرور» البريطانية من قبل مصممين من شركة «إي إي» ومحلل رياضي تابع لـ«بي تي سبورت» ولاعب وسط منتخب إنجلترا وليفربول السابق ستيف ماكمانامان.

تصميم أريكة من ثلاث طوابق (24)

تصميم أريكة من ثلاث طوابق (24)