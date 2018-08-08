أغراض بسيطة لديكور رائع في غرفة النوم

ليس من الجيد أن يقضي الإنسان جزءا كبيرا من عمره في مكان لا يروق له، لهذا فإن الحصول على ديكور رائع لغرفة النوم يبدو أمرًا مهمًا.

ونحن هنا لا نتحدث عن ديكورات عالية الكلفة، بل يكفي أن نضع بعض البصمات الصغيرة لنحصل على نتيجة مبهرة.

ويمكن تنفيذ ذلك باستخدام قطع صغيرة وذكية وعملية بإمكانها تغيير روح المكان بالكامل، مثل هذه القطع الصغيرة التي تقوم بأكثر من وظيفة، وغالبًا ما تكون بسيطة ومريحة للعين، ولذلك فإننا نقدم لكم اليوم خمس قطع رائعة لتغيير ديكور غرفة النوم بشكل كبير، حسب «مرسال».

مرآة كبيرة

يساعد استخدام مرآة كبيرة في غرفة النوم على انعكاس الضوء الصادر من المصابيح أو الضوء الطبيعي بشكل جيد، مما يجعل الإضاءة داخل الغرفة أفضل بكثير، كما تساعد في زيادة مساحة الغرفة والشعور باتساعها.

وحدة تخزين صغيرة

من قال إنه لا يمكن الاحتفاظ بوحدة تخزين صغيرة تضم الأحذية والجوارب داخل غرفة النوم؟ يمكن تنفيذ ذلك باستخدام إحدى القطع متعددة الاستخدام والتي تحتوي على وحدة تخزين خفية حيث يمكن أن تخدم كمقعد وأيضًا لتخزين الأحذية وبذلك فإن هذه القطعة ستساوي ثمنًا مضاعفًا لثمنها الذي قام الشخص بتسديده.

شماعة للباب

هناك الكثير من الأغراض التي لا تعرف مكانًا خاصًا بها مثل الأحزمة والقبعات والمعاطف ولذلك يمكن استخدام هذه الشماعة الرائعة للاحتفاظ بالكثير من الأغراض التي لا تجد مكانًا وغالبًا ما تنتشر في أنحاء المنزل أو الغرفة، وأهم شيء هو أن إضافة هذه القطعة إلى باب غرفة النوم سيساعد بشكل كبير في الحفاظ على الغرفة منظمة وهادئة وخالية من الفوضى.

وحدات إضاءة

الضوء الرأسي التقليدي الموجود في أغلب الأسقف يعمل على غمر الغرفة بنفس درجة الإضاءة، ولذلك يمكن استخدام وحدة إضاءة أو اثنتين في نفس مستوى النظر وسيساعد ذلك في تجديد الإضاءة ودرجات الألوان التي اعتاد الشخص رؤيتها، وكذلك شكل الغرفة والأثاث بالكامل، كما يمكن استخدام واحدة منها كوحدة صغيرة للمساعدة في الاسترخاء الذي يسبق النوم وربما قراءة أحد الكتب.