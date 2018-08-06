وحدات إضاءة جانبية لغرفة نومك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 04:13 مساء

لا يمكن النظر لوحدات الإضاءة على أنها مجرد قطع تنير المكان، فلها وظائف جمالية أخرى سواء منفردة أو مع باقي ديكور البيت.

وهناك العديد من أنواع الإضاءات الموجودة بالمنازل، التي يتــم اختيــارها تبعًا للديكور المستخدَم، حسب «سيدتي. نت».

وإليكم مجموعة من أفضل أشكال الإضاءة الجانبية، التي تتناسب مع غرف النوم، وهذه المجموعة من أهم ما يميزها التنوع الكبير بين مختلف التصاميم، التي تتناسب مع الديكور الحديث وكذلك الديكور الكلاسيكي.

وتعتمد المجموعة على عديد الألوان، ومنها اللونان الفضي والذهبي على وجه التحديد، وكذلك عدد من الألوان المختلفة الأخرى، ومنها الأسود والبني والأبيض بما يتناسب مع الغرفة ومع ذوق أصحابها.

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