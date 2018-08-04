ديكور منزلي بسيط يعكس أجواء الشاطئ

إن لم تتمكني من الذهاب إلى المصيف فيمكنكِ إحضاره إلى منزلكِ، قد ترين الأمر غريبًا، لكنه ليس كذلك على الإطلاق.

وإليكِ هذه الديكورات البسيطة غير المكلفة، التي ستجعلكِ تشعرين بأنكِ تعيشين أجواء المصايف والشواطئ، حسب «سوبر ماما».

حامل شموع

ضعي في إناء شفاف قليلاً من الرمال وزينيها بالصدف الملون بأحجام مختلفة، ولا مانع من إضافة نجمة البحر إلى المجموعة، اختاري شمعة بألوان الشاطئ «بيضاء، زرقاء، صفراء» وأضيفيها في منتصف الإناء.

علاقات ملابس

مثل هذه العلاقات المميزة للغاية التي تشبه خطاف السنارة، يمكنك صنع العلاقات الخاصة بكِ بالاستعانة بخطافات كبيرة الحجم وبرد الجزء المدبب فيها، لتتجنبي تدمير ملابسك، بعد ذلك غيري لونها باستخدام الألوان المناسبة.

لوحات تعبر عن البحر

يمكنكِ رسمها بنفسكِ أو بمساعدة أطفالكِ بكل سهولة، ففي النهاية هذه اللوحات ستكون معلقة لفترة وجيزة فقط.

تحف بحرية شهيرة

مثل السفن والأسماك والقواقع، ستضفي على منزلكِ جو المصيف والشاطئ المحبب دون أي مجهود.

القواقع ونجوم البحر

تجدين مثل هذه القواقع والنجوم ملقاة على الرمال بطول الشاطئ، لذا لن تكلفكِ هذه الزينة أية مصاريف إضافية وبها تزيني الحوائط.

سجاد بنقشات بحرية

افرشيها في أرضية غرف الأطفال أو غرفة المعيشة، ويمكنكِ كذلك وضعها في شرفة منزلكِ، ستعطي مظهرًا رائعًا مع الكراسي الخشبية التي عادة ما نجلس عليها هناك.