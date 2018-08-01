نصائح ديكور للمنازل الضيقة

للمساحات الضيقة ديكورات خاصة جدا، تعتمد في المقام الأول على حسن استخدام كل مكان، مع تعدد استخدامات القطعة الواحدة، والإيحاء باتساع المساحة.

ولتحقيق التوازن الصحيح بين ديكورات الشقة الضيقة وعمليتها، تدعو المهندسة شارون جوتلا إلى تطبيق نصائح الديكور الآتية، حسب «سيدتي»:

طلاء الجدران باللون الأبيض : يعكس الأبيض كلَّ الألوان، ويمتلك قدرة طيفيَّة على توسيع المساحة بصريًّا، وعند طلاء الجدران والأسقف بطلاء أبيض اللون، تصبح الأرضيات مضيئة، ممَّا يجعل الغرفة تبدو أكبر ممَّا هي عليه حقيقة.

ومضات من الألوان : يُنصح بتوزيع ومضات من الألوان الزاهية، ضمن المساحة البيضاء الحياديَّة، استنادًا إلى التفضيلات الشخصيَّة.

الخطوط العمودية : من الضروري وضع خطوط التصميم بصورة عموديَّة، بغية الإفادة من المساحة. وفي هذا الإطار، يُفضَّل التخزين ضمن وحدات ضيِّقة وطويلة. مثلاً: توضع رفوف الكتب المزدوجة عموديًّا، على جانبيّ المدخل.

حلول التخزين : الأدراج تحت الأسرَّة، من بين حلول التخزين غير التقليديَّة والموفِّرة للمساحة. وأيضًا، قد توضع أريكة في زاوية مريحة بين خزائن الملابس لتبدو جلسة هادئة توفِّر في الوقت عينه، مساحة للتخزين غير مرئيَّة.

الأثاث مُتعدِّد الاستخدام : يُنصح باختيار الأثاث الذي يؤدِّي وظيفتين على الأقلِّ، مع الحرص أن يتناسق مع الألوان المستخدمة في الغرفة، ويتناسب مع شخصيَّتك. عمومًا، تميل الشقق الصغيرة إلى أن تكون مربعة الشكل، ولذا يُفضَّل استخدام الأثاث لإضافة بعض المنحنيات، مثل: توضع طاولة طعام مستديرة لرسم المنحنى، أو أريكة وكراس ذات زوايا مدبَّبة لاستثمار أمثل للمساحة.

الإضاءة المُعلَّقة : المصابيح الأرضيَّة، قطع ديكور جذَّابة، بيد أنَّها لا تُناسب مساحة المعيشة الضيِّقة. وبالمُقابل، توفِّر الإضاءة المعلَّقة أو المثبتة على الحائط المساحة الأرضيَّة. وللحفاظ على الحدِّ الأدنى من الغطاء للنوافذ، بصورة تجعل الضوء الطبيعي يتسلَّل منها، إلى جانب تحقيق التهوية، يُستحسن استخدام الستائر الناعمة ذات الألوان الباردة والفاتحة.