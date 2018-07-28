الشاي لتلميع الزجاج والمرايا

تتجمع الأتربة والغبار على الزجاج والمرايا ما يسبب مشكلة لربة المنزل.

وتتعدد أساليب تنظيف الزجاج والمرايا والأدوات المستخدمة فيه، وإليك طريقة تعتمد على الشاي، فتعرفي عليها معنا طبقًا لـ«سوبر ماما».

إذ ثبت أن للشاي قدرة فعالة جدًّا في تلميع المرايا والزجاج.

ضعي أكياس الشاي في الماء المغلي واتركيها حتى تبرد تمامًا.

بللي قطعة من القماش القطنية وامسحي بها المرايا وفوطة أخرى للتجفيف والتلميع.

ولن يترك الشاي أي أثر على المرايا وستحصلين على مرايا لامعة كأنها جديدة.

نصائح أثناء عملية تنظيف الزجاج والمرايا:

ابتعدي عن استخدام منظفات الزجاج التجارية التي تحتوي على الأحماض أو القلويات، بل يفضل استخدام المنظفات التي تحتوي على الأمونيا.

امسحي الزجاج قبل البدء في عملية التنظيف بقطعة من القماش الناعم، حتي تزيلي الأوساخ والغبار الكثيف قدر الإمكان.

تخلصي من البخار المتكون على المرايا عند الاستحمام، بفتح الماء البارد لوقت قصير قبل فتح الماء الساخن.

استخدمي الماء المقطر في التنظيف، بدلًا من استخدام ماء الصنبور بشكل مباشر على الزجاج.