أفكار للمسة شخصية فريدة في المنزل

حتى مع الاستعانة بمهندس ديكور، لابد أن تكون لديكِ لمستكِ الشخصية، لتضفي نوعًا من الخصوصية على هذه المساحة التي تعيشين فيها، وتستقبلين فيها الأهل والأصدقاء والضيوف.

ويلزم لهذه الغاية، قليل من الجرأة والخيال الفني لإكساب ديكورات المنزل شيئًا من شخصياتنا، حسب «سيدتي».

وإليكِ 8 أفكار ديكور بسيطة، قابلة للاستيحاء منها أو إعادة صياغتها وفق ذوق صاحبة المنزل:

يمكن تعليق بعض أشرطة الساتان الرفيعة، بما يتناسب وألوان الأثاث إلى الثريا المتدلاة من السقف بالغرفة، وذلك للحصول على وحدة إضاءة مبتكرة.

لتحقيق جوٍّ من الألفة في الحمام، يمكن تثبيت أحد الأغراض الخاصّة بالمالكة في زاوية بارزة، وبصورة مرحة.

يجذب وضع صورة فوتوغرافية للعائلة على غلاف ألبوم صور جميل التصميم، مع عرضه في إحدى الزوايا بغرفة المعيشة، بشكل أنيق.

يوفر بعض معارض الأثاث خاصية اختيار تصميم ورق الجدران، ليبدو مميزًا يحمل ذوق صاحبة المنزل.

يحلو تعليق قطع الكريستال على مقابض الأبواب ووحدات الإضاءة.

قد تتحوَّل الوسائد العادية إلى مبتكرة، عبر إضافة الحلي والأكسسوارات البراقة إليها.

يمكن طباعة الأسماء أوالعبارات على أطباق مائدة الطعام.

عوضًا عن التنجيد التقليدي لكراسي غرفة الطعام، يمكن ربط الوسائد الناعمة إلى الكراسي بالطريقة المفضلة.