كيفية توظيف الأحجار في الديكور

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 03:19 مساء

تستخدم الأحجار شبه الكريمة في الديكور، وهي تشمل الأرضيات والجدران والأثاث والإنارة.
وميزة هذه الأحجار أنها مقاومة للماء وقابلة للإضاءة من الخلف لشفافيتها، ما يجعل إطلالتها فخمة وأنيقة ضمن الديكور الداخلي، حسب «سيدتي».
وإليك هذه الأفكار والنصائح المتعلقة بتوظيف الأحجار شبه الكريمة في ديكور منزل:

الجدران:
قد تحلُّ على جدار رئيسي بالمدخل أو صالة استقبال الضيوف أو البهو. وفي هذا الصدد، ينبغي الانتباه إلى شكل مقطع الحجر شبه الكريم، وكيف سيبدو على الحائط بالحجم الكبير قبل التفصيل.
الأرضيَّات:
من المُستحسن أن توظَّف الأحجار شبه الكريمة في الأماكن الأقلّ استخدامًا في المنزل. وفي هذا الإطار، من الضروري التأكُّد من متانة الحجر، فليس كلّ حجر مناسبًا للأرضيَّات أو الاستخدام الثقيل المُتكرِّر يوميًّا. ويجدر اختيار طريقة تشطيب عالية الجودة، للحفاظ على جماليَّة هذه العناصر والإبقاء عليها بصورة جيِّدة لأطول فترة.
الحمَّامات:
لحسن الحظ أنَّه من المُمكن توظيف هذه الأحجار في الأماكن المُعرَّضة للماء، كالحمَّام. وفي حال كانت لا تتلاءم والماء (المرمر، مثلًا) فيتمُّ علاجها قبل الاستخدام.
الإنارة:
ثمة وجهان للإنارة مع الأحجار شبه الكريمة، الأوَّل كما في الثريا يأتي من الخلف ويظهر شفافيَّة سطح الحجر وتفاصيله، والآخر كما في إنارة الطاولات الجانبيّة يحضر من الأمام ويُبرز جمال الحجر من الخارج، فيكون الحجر شبه الكريم جزءًا من جذع القطعة، فينسدل عليه الضوء من اللمبة أعلاه. وتصاميم هذه الإنارات متعدِّدة، و أبرزها والأكثر تفاعلاً مع الضوء عادةً الأحجار خشنة السطح والأشبه بقطعة فنيَّة تجريديَّة.
 

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