السرير المسحوب لتوفير المساحة

نقدم إليك حلا سحريا لاستغلال الأماكن الصغيرة والضيقة، بغرض الحصول على ديكور عملي وأنيق وذلك عن طريق الاستعانة بالسرير المسحوب.

والسرير المسحوب يمكن فتحه والحصول على أكثر من سرير في شكل سرير واحد.

شاهدي معنا الصور واستوحي منها ما يناسب ديكور غرفتك.

