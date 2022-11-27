تعرف إلى أكثر أسباب ثقل مقود السيارة شيوعا

القاهرة - بوابة الوسط

معظمنا يواجه مشكلة ثقل مقود السيارة، والتي تختلف باختلاف نوعه، إذ يتوفر في السيارات إما نظام توجيه عادي أو كهربائي أو هيدروليكي.

ولعل أكثر الأسئلة المتداولة على مختلف المنصات بين السائقين تدور حول أسباب ثقل مقود السيارة الكهربائي، وفق «موتوري».

- حل مشكلة ثقل مقود السيارة

وإليك أبرز الأسباب التي تؤدي إلى صعوبة تحريك المقود في السيارة بمختلف أنواعه.

نقص مستوى الزيت في نظام التوجيه

إن نقص الزيت الخاص بنظام التوجيه في السيارة قد يكون أحد أسباب ثقل مقود السيارة الكهربائي بشكل خاص، أو ثقل مقود السيارة بمختلف أنواعه، وتجدر الإشارة إلى أن نقص الزيت قد ينتج عنه أعطال أخرى غير ثقل مقود السيارة إذا لم يتم تغييره أو تزويده.

دخول هواء إلى نظام التوجيه في السيارة

لعل أبرز مسببات ثقل الدركسيون ينتج عن دخول هواء إلى نظام التوجيه مؤديًا إلى ثقل مقود السيارة، والتسبب بمشاكل عديدة في مختلف أجزاء النظام.

تلف حزام القيادة أو ارتخائه

سوف يواجه السائق ثقلًا في مقود السيارة إذا حصل أي ارتخاء للحزام أو القشاط في نظام التوجيه، أو أنه قد انقطع تمامًا فيُقلل من نشاط وكفاءة التوجيه، وكأي جزء من أجزاء السيارة ينبغي تغيير هذا الحزام بعد فترة من الزمن، إذ إنه يتعرض للتآكل والاهتراء.

أعطال أخرى في عجلة القيادة

كما ذكرنا لكم أعلاه، فإن نقص الزيت في نظام التوجيه قد ينتج عنه أعطال أخرى في المقود بحد ذاته، أو في الذارع الذي يرتبط به مما ينتج عنه ثقل مقود السيارة.

تعطل مضخة المقود

لعل أحد أهم أسباب ثقل المقود الكهربائي هو تعطل مضخة المقود المتصلة بنظام التوجيه في السيارة، ومهما كان العطل صغيرًا في المضخة، فسوف يؤدي ذلك إلى ثقل مقود السيارة.