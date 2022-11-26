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إطلاق أول حافلة ذاتية القيادة في سول

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 01:32 مساء
إطلاق أول حافلة ذاتية القيادة في سول
حافلة ذاتية القيادة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول بتاريخ 23 نوفمبر 2022 (أ ف ب)
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تسعى سول إلى جعل السكان يثقون بالمركبات ذاتية القيادة ولهذا أطلقت، الجمعة، أول خط لحافلة ذاتية على طرقات العاصمة الكورية الجنوبية.

واعتبر جونغ سونغ غيان، وهو المسؤول عن قسم المركبات الذاتية القيادة في شركة «42 دوت» الناشئة التي استحوذت عليها مجموعة «هيونداي» الكورية الجنوبية، أن «هذه المركبات ستشكل المستقبل».

ولفت إلى أن الحافلة تشبه إلى حد ما «لعبة ليغو» لأنها مصنوعة من أجزاء مركبة بهدف خفض التكاليف وجعل تصنيعها عملية سهلة، وفق «فرانس برس».

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وذكر أن هدف الشركة يتمثل في جعل هذه التكنولوجيا غير مكلفة وأكثر أمانًا ويمكن اعتمادها في عدد كبير من أنواع المركبات كشاحنات النقل مثلًا.

وفي الوقت الحالي، ستتولى الحافلة الجديدة القيادة الذاتية على مسار جديد يمتد على 3.4 كيلومتر حول وسط عاصمة كوريا الجنوبية، تحت مراقبة احد السائقين. وتستغرق نحو 20 دقيقة لاجتياز المسار.

أجهزة استشعار
ويمكن للسكان أن يستقلوا الحافلة من إحدى المحطتين المخصصتين لها، بعد حجزهم مقعدًا عبر أحد التطبيقات بشكل مجاني.

وأوضح جونغ سونغ غيان أن الحافلة تعتمد على كاميرا ورادار لتسير، لا أجهزة استشعار باهظة التكلفة.

وخلال يوم إطلاق خط الحافلة بدا عدد كبير من المارة مذهولين بتصميمها، فيما توقف بعضهم لالتقاط صور لها ومعاينتها من الداخل، وراح آخرون يطرحون أسئلة على موظفي «42 دوت» الذين كانوا موجودين في المكان.

وقال كيم يي هاي-ران (68 عامًا) بعدما استقل الحافلة «أشعر وكأنني كنت داخل وسيلة نقل من المستقبل».

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