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«فورد» تستدعي 60 ألف سيارة لعيوب في التصنيع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 12:32 مساء
«فورد» تستدعي 60 ألف سيارة لعيوب في التصنيع
شركة فورد تستدعي أكثر من 63400 سيارة دفع رباعي في العالم بسبب تسرب الوقود (الإنترنت)
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قامت شركة «فورد موتور» باستدعاء أكثر من 63400 سيارة من سيارات الدفع الرباعي في جميع أنحاء العالم لأن حاقن الوقود المتصدع يمكن أن يتسبب في انسكاب الوقود أو تسرُّب أبخرة على محرك ساخن ويسبب اشتعال الحرائق داخل السيارة.

يغطي الاستدعاء العديد من طرازات «فورد» وهي طراز «برونكو سبورت» «وسكيب SUV» من العام 2020 إلى العام 2023، وهي سيارات تحتوي جميعها على محركات ثلاثية الأسطوانات سعة 1.5 لتر.

- سيارة رياضية جديدة من فورد

قالت شركة صناعة السيارات «ديربورن» بولاية ميشيغان إنها لا توصي بأن يتوقف المالكون عن قيادة المركبات أو تركها موقوفة في الهواء الطلق لأن الحرائق نادرة ولا تحدث عمومًا عند قيام المالك بإيقاف تشغيل المحركات.

لكن «فورد» قالت إنها تلقت 20 بلاغًا عن وقوع حرائق، من بينها 3 تسببت في اشتعال مبانٍ قريبة من أماكن توقف سيارات فورد التي بها مشكلة في حاقن الوقود.

مزاعم عن حرائق
كما قالت شركة «فورد» أيضًا إن لديها 4 مزاعم عن حرائق جرى ملاحظتها بعد أقل من خمس دقائق من إيقاف تشغيل المحركات، لدى فورد أيضًا 4 مطالبات بالإصابة لكنها لا تنطوي على حروق، و43 مطالبة قانونية أخرى جرى نسب وقوعها إلى تلك المشكلة في حاقن الوقود.

قال المدير التنفيذي لتجربة العملاء في شركة فورد، جيم عزوز، في بيان إن الإصلاحات لتلك المشكلة ليست متاحة بعد، ولكن بمجرد توفرها، يجب على المالكين القيام بجدولة الخدمة مع تاجر مفضل، كما سيجري إخطار المالكين برسالة تبدأ في 19 ديسمبر.

يمكن للمالكين أخذ سيارات الدفع الرباعي الخاصة بهم إلى التاجر والحصول على قرض مجاني، أو يمكنهم الحصول على خدمة التوصيل والتسليم مجانًا.

فحص المحاقن
سيقوم التجار بفحص المحاقن واستبدالها إذا لزم الأمر، تقول «فورد» أيضًا إنها تمدد الضمانات لتغطية حاقن الوقود المتصدع لمدة تصل إلى 15 عامًا.

سيقوم التجار بتحديث برنامج التحكم في محرك السيارة حتى يكتشف الحاقن المتصدع، سيتلقى السائقون رسالة من لوحة القيادة للحصول على الخدمة، أيضًا، إذا كان هناك انخفاض في الضغط في الحاقنات، فسيجري قطع طاقة المحرك لتقليل المخاطر والسماح للسائقين بالوصول إلى مكان آمن للتوقف والاستدعاء للخدمة، كما قال فورد.

سيقومون أيضًا بتركيب أنبوب لتصريف الوقود من رأس الأسطوانة وبعيدًا عن الأسطح الساخنة.

قالت شركة «فورد» إنها لن تقوم بحل محل المحاقن لأن معدل الفشل الذي يسبب التسرب في الوقود منخفض، يقدر بـ0.38% لنماذج 2020 و0.22% لنماذج 2021 إلى 2022، المعدل لمدة 15 سنة أو 150.000 ميل (240.000 كيلومتر).

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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