كل ما تحتاج معرفته عن نظام «إيكو» في السيارات

القاهرة - بوابة الوسط

يعد نظام «ECO» هو إحدى التقنيات الحديثة التي أُضيفت إلى السيارات الحديثة بهدف توفير استهلاك الوقود ومساعدة السائقين على اختيار عادات قيادة سليمة.

كما أنه يُساعد شركات تصنيع السيارات على تحقيق أهدافها المتعلقة بالحياد الكربوني وبناء «مستقبل أخضر»، ويُمكن تفعيل هذا النظام بسهولة من خلال كبسة زر، حسب «موتوري».

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ومن خلال هذا الزر ترسل إشارات إلى كمبيوتر السيارة الذي يعمل بدوره على إرسال إشارات إلى المحرك حتى يُقلل من استهلاك البنزين.

ويعمل نظام «إيكو» بطريقة تتناسب مع سرعة السيارة وعزم المحرك، وعلى وجه العموم يستطيع نظام «إيكو» لتوفير البنزين تقليل النسب المستهلكة عندما تكون سرعة السيارة منخفضة والطريق مستقيمة، حيث يُسهم في تقليل ما يُقارب 20% في هذه الحالة، وتنخفض هذه النسبة في التوفير عندما يقود السائق بسرعات عالية وقوة حصانية كبيرة.

القيادة بسرعة عالية

يقوم نظام «إيكو» في السيارات بدوره الأساسي وهو إرسال إشارات معينة حتى يتم تثبيط عزم وقوة المحرك والقير، وهو تماما ما يحتاجه السائق إذا أراد القيادة بسرعة عالية، وعند تفعيل نظام «إيكو» في هذه الحالة سيضطرب أداء المحرك وكمبيوتر السيارة المسؤول عن نقل هذه الإشارات بين نظام «ECO» والمحرك، مما قد يؤدي إلى ضعف أداء المحرك في المستقبل.

القيادة على التلال والطرق المرتفعة

وتماما كما قلنا عند القيادة بسرعات عالية، فإن المحرك سوف يحتاج إلى المزيد من القوة والعزم عند صعود المرتفعات، وتفعيل نظام «إيكو» في هذه الحالة لن يكون له أي فائدة، بل سيضع حملا زائدا على النظام نفسه وعلى المحرك.

الطقس الحار

سيحتاج كل من السائق والركاب إلى تشغيل نظام التكييف في الأجواء الحارة، وكما نعلم بأن نظام التبريد يزيد من استهلاك البنزين بجزء بسيط، لذا عندما يتم تشغيل نظام «إيكو» في السيارات فإن ذلك سيضع حمل على المحرك وبالتالي سينخفض مستوى التبريد في المقصورة.

القيادة في الليل

تحتاج أنظمة أخرى في السيارة مثل المصابيح والتكييف عزم المحرك حتى تعمل بكفاءة، وعند تشغيل المصابيح الأمامية عند القيادة ليلا مع نظام «ECO»، سوف ينتج عن ذلك انخفاض مستوى الشعاع، ولن تتمكن من رؤية الطريق بشكل واضح، لذا فإن استخدام نظام «إيكو» في السيارات ليلا قد يكون خطرا بعض الشيء.

هل نظام «إيكو» يضعف العزم؟

قد يُلاحظ السائق انخفاض بسيط في عزم السيارة عند تفعيل نظام «إيكو» لتوفير البنزين .

متى يتم تشغيل نظام «إيكو»؟

يُمكن تشغيل نظام «إيكو» عند القيادة بسرعات منخفضة على طرق سهلة ولا يحتاج فيها السائق إلى الانعطاف وتغيير المسارات كثيرا.