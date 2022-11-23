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بالفيديو: تعرف على مميزات «Drako Dragon» الكروس أوفر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 نوفمبر 2022, 02:20 مساء
بالفيديو: تعرف على مميزات «Drako Dragon» الكروس أوفر
بعزم 2000 حصان الكشف عن إحدى أقوى السيارات من«دراكو موتورز» (الإنترنت)
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كشفت «دراكو موتورز» الأميركية عن مركبتها الجديدة التي صممت لتكون من بين أقوى سيارات الكروس أوفر في العالم وذلك نقلاً عن موقع «عالم السيارات».

وتتميز «Drako Dragon» الجديدة بهيكل كروس أوفر شديد الانسيابية، وأبواب تفتح إلى الأعلى كما في بعض السيارات الرياضية، وكاميرات مثبتة على جانبيها للاستغناء عن المرايا التقليدية للتقليل من مقاومة الهواء.

الهيكل الخارجي
وأتت السيارة بهيكل كبير بطول 5 أمتار تقريبًا، عرضه 205 سم، ارتفاعه 160 سم، ومسافة الخلوص الأرضي فيه 163 ملم ويمكن زيادة هذه المسافة حتى 315 ملم لتتمكن المركبة من اجتياز الطرق الوعرة بسهولة.

محرك السيارة
وتبعًا لمطوريها فإن السيارة جهّزت بأربع محركات كهربائية بعزم كلي يعادل 2000 حصان، ورغم وزنها الذي يبلغ 2254 كلغ يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 1.9 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة 320 كلم/سا.

وحصلت المركبة على شاشة لمسية عملاقة في منتصف واجهة القيادة، وشاشة قبالة السائق، وزودت بتقنيات الشحن اللاسلكي للهواتف، كما زودت أنظمة الفرملة فيها بأقراص خاصة مصنوعة من الكربون والسيراميك.
 

 

بعزم 2000 حصان الكشف عن إحدى أقوى السيارات من«دراكو موتورز» (الإنترنت)
بعزم 2000 حصان الكشف عن إحدى أقوى السيارات من«دراكو موتورز» (الإنترنت)
بعزم 2000 حصان الكشف عن إحدى أقوى السيارات من«دراكو موتورز» (الإنترنت)
بعزم 2000 حصان الكشف عن إحدى أقوى السيارات من«دراكو موتورز» (الإنترنت)
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