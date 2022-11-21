6 خطوات لشحن صحيح لبطارية سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط

تعرف معنا على الطريقة الصحيحة وخطوات شحن بطارية السيارة المتوقفة دون الإضرار بها، أو حدوث ضرر في محرك السيارة، وذلك وفقًا لموقع «موتور وان».

سلامة جسد البطارية

- يجب التأكد قبل بدء أي من الخطوات التالية من سلامة جسد البطارية في السيارة التي لا تعمل، والتأكد من أنه لا يوجد أي تسريب خارجي من سائل البطارية، لأن هذا السائل عبارة عن مواد حارقة، تؤثر بشكل كبير على الجلد.

سلامة أسلاك البطارية

- قم بالتأكد من الأسلاك الموصولة بالبطارية بأنها ثابتة لا تتحرك، وإذا كانت غير ثابتة، قم بشدها وربطها بشكل قوي، كما يجب عليك التأكد أن الوصلات المرتبطة بمقابض البطارية لا تحتوي على صدأ أو تأكسد، وإذا كانت على هذه الحال، قم بتنظيفها جيدًا وإعادة وضعها في مكانها الصحيح حسب ما كانت عليه في السابق.

المسافة بن السيارة المعطلة والمساعدة

- حاول أن توقف السيارة المساعدة بالقرب من مكان تواجد البطارية في سيارتك التي لا تعمل، مع ضرورة التأكد من أن قياس وصلات الشحن الخاصة بك، تصل من بطارية السيارة المساعدة إلى بطارية سيارتك الفارغة.

- قم بإطفاء محرك السيارة المساعدة، وافتح غطاء المحرك في كلتا السيارتين، وقم بملاحظة علامتي السالب والموجب، على أقطاب البطارية في السيارة المساعدة والسيارة الأخرى، وتحديدهما بشكل واضح.

توصيل صحيح لألوان الوصلة

- لاحظ أن وصلة الشحن، تحتوي في الغالب على لونين هما الأحمر، والذي يأتي باللون الأصفر أو الأخضر في بعض الأحيان، واللون الأسود. قم بتوصيل الوصلة ذات السلك باللون الأحمر، في القطب الموجب (+) من بطارية السيارة المساعدة، وبعد ذلك قم بتوصيل الطرف الآخر من نفس الوصلة ذات السلك الأحمر بالقطب الموجب (+) أيضًا من بطارية السيارة المعطلة.

- قم الآن بتوصيل الوصلة ذات السلك ذي اللون الأسود بالقطب السالب (-) من بطارية السيارة المساعدة، وبعد ذلك قم بتوصيل الطرف الآخر من نفس الوصلة ذات السلك ذي اللون الأسود أو الأصفر، بنقطة الأرضي في السيارة المعطلة، وهي أي منطقة وأي جزء معدني في محرك السيارة مثلاً، ولا تقم بتوصيل هذا الطرف من الوصلة بالقطب السالب (-) من قطب بطارية السيارة المعطلة، الأمر الذي قد يتسبب في بعض الأحيان في انفجار البطارية، أو تأثر وحدة الكهرباء في كلا السيارتين.

- قم بتشغيل محرك السيارة المساعدة، ثم قم بعد ذلك بمحاولة تشغيل السيارة المعطلة، والتي قد لا تشتغل من المرة الأولى، خصوصًا إذا كانت البطارية منتهية تمامًا، أعد المحاولة لحين اشتغال محرك السيارة المعطلة بشكل صحيح.

تجربة الأجهزة

- قم قبل فصل الوصلات والأسلاك من كلتا السيارتين، بتشغيل بعض الأجهزة الكهربائية في السيارة المعطلة والتي تتطلب طاقة وجهدًا كهربائيًا عاليًا، مثل مكيف السيارة، وتدفئة المقاعد والزجاج الخلفي.