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بالصور: سيارة كهربائية جديدة من «شيري»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 11:58 صباحا
بالصور: سيارة كهربائية جديدة من «شيري»
إصدار كهربائي جديد من «شيري» تعرف على مميزاته (الإنترنت)
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تستعد الصانعة الصينية «شيري» لإطلاق إصدار جديد ضمن عائلة سيارتها الصغيرة «QQ» وهو «Wujie برو» بتصميم هاتشباك ذي بابين.

تقدم «شيري» سيارتها الجديدة بطلاء ثنائي اللون في سبعة اختيارات مختلفة، ولعل أبرز عناصر التصميم تظهر في الجوانب حيث تتميز بمقابض أبواب مخفية، وتفاصيل باللون البرتقالي تظهر على الرفارف الجانبية إلى جانب المصدات كما حصلت على عجلات بمقاس 16 بوصة وفقًا لموقع وفق «عالم السيارات».

أما عن حجم السيارة، تبلغ أبعادها: 3,402 مم طول، 1,680مم عرض، 1,550مم ارتفاع، وترتكز على قاعدة عجلات 2,160 مم.

داخلية السيارة
وتمتد اللمسات البرتقالية من الخارج إلى داخل المقصورة، حيث تم تزيين عجلة القيادة ولوحة القيادة وحواف الأبواب بلمسات من اللون البرتقالي، فيما تعمل التقنيات الداخلية بواسطة شريحة «Qualcomm» من الجيل الثالث المخصصة للسيارات، والتي تتيح رؤية بانوراما في نطاق 540 درجة، كما توجد شاشة مركزية تعمل باللمس مقاس 12.9 بوصة والتي تمكنك من الوصول إلى إعدادات السيارة.

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وتتسع المقصورة الداخلية لأربعة أشخاص، كما يمكن تعديل مقعد الراكب كهربائيًا، ويمكن طي المقاعد الخلفية لأسفل لتوفير مساحة أكبر للأمتعة، وتأتي السيارة بفتحة سقف بانورامية بشكل قياسي، كما أن الشحن اللاسلكي متاح في الصف الأمامي.

محرك السيارة
تعتمد السيارة «QQ Wujie» برو على محرك يبلغ قوته «94 حصان» وتستطيع الانطلاق من ثباتها إلى 50 كم/ساعة خلال 4.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 125 كم /ساعة، بمدى سير أقصى 408 كم،
ووفقًا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، من المقرر أن تنطلق السيارة بنسخة أخرى محركها بقوة «74 حصان»، ومدى سير يتراوح بين 301 كم و408 كم، ويدعم الشحن السريع والبطيء حتى 41 / 6.6 كيلو واط.
 

إصدار كهربائي جديد من «شيري» تعرف على مميزاته (الإنترنت)
إصدار كهربائي جديد من «شيري» تعرف على مميزاته (الإنترنت)
إصدار كهربائي جديد من «شيري» تعرف على مميزاته (الإنترنت)
إصدار كهربائي جديد من «شيري» تعرف على مميزاته (الإنترنت)
إصدار كهربائي جديد من «شيري» تعرف على مميزاته (الإنترنت)
إصدار كهربائي جديد من «شيري» تعرف على مميزاته (الإنترنت)
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