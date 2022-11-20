Atwasat

«تويوتا» تحطف الأنظار بهذه السيارة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 12:13 مساء
«تويوتا» تحطف الأنظار بهذه السيارة
كشفت تويوتا السيارة «bZ Compact SUV» أخيرا (الإنترنت)
alwasat radio

خلال معرض لوس أنجلس للسيارات الذي اقيم أخيرا، كشفت «تويوتا» السيارة «bZ Compact SUV»، والتي خطفت بها أنظار متابعي كل جديد في هذا العالم.

ومن أكثر ما شد انتباه زوار المعرض في هذه السيارة مظهرها الخارجي الذي منحها ملامح الحداثة والقوة، إذ حرص المصممون على جعلها تبدو سيارة شبابية ورياضية من خلال هيكلها الانسيابي وعبر تصميم مصابيحها وواجهاتها التي تزينت بانحناءات بارزة وخطوط إضاءة مميزة، وفق «موتو ون».

- بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا

ولم يقتصر التميز في هذه السيارة على شكلها الخارجي فقط، فحتى قمرتها صممت لتوحي بأنها مركبة من عالم المستقبل، إذ خلت واجهة القيادة فيها من الأزرار التقليدية تماما، واستعيض عن هذه الأزرار بشاشة لمسية منحنية في منتصف الواجهة وشاشة منحنية أخرى قبالة السائق، كما حصلت الواجهة على مقود رياضي مزود بلوحات وأزرار لمسية أيضا.

تصميم عصري
وحتى الفاصل الذي توسط المقعدين الأماميين لهذه السيارة حصل على تصميم عصري ومميز أيضا، إذ ثبتت في منصفه أزار لمسية للتحكم بوضعيات القيادة، وعلى جانبيه وضعت أماكن للشحن اللاسلكي للهواتف.

ولم تعلن تويوتا عن أية تفاصيل حول محركات هذه السيارة ومواصفاتها التقنية بعد، لكن التسريبات تشير إلى أنها ستطرحها بمحركات كهربائية توفر لها تسارعا عاليا، كما قد تطرح منها نسخا بهياكل سيدان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نتائج «كوب27»: غوتيريس يأسف.. وخيبة أمل أوروبية

نتائج «كوب27»: غوتيريس يأسف.. وخيبة أمل أوروبية
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022

رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
منارة بنغازي تتلون بالأزرق احتفالا باليوم العالمي للطفل

منارة بنغازي تتلون بالأزرق احتفالا باليوم العالمي للطفل
مهاتير محمد يخسر السباق إلى مقعد بالبرلمان الماليزي

مهاتير محمد يخسر السباق إلى مقعد بالبرلمان الماليزي
هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟

هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟
«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في تاريخ المونديال

«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في ...
غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم

غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم
مصدر أوروبي يؤكد التوصل لاتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية

مصدر أوروبي يؤكد التوصل لاتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر
قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن مؤجلات الدوري الليبي.. السبت

قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن ...
نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال

نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال
د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي

د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي
«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد (صور)

«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد ...
بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا

بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا
إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»

إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»
فنانة مصرية تنقل «الجحيم» إلى قمة المناخ

فنانة مصرية تنقل «الجحيم» إلى قمة المناخ
أكثر الأندية تمثيلا في مونديال قطر.. برشلونة أولا والسد القطري رابعا

أكثر الأندية تمثيلا في مونديال قطر.. برشلونة أولا والسد القطري رابعا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
59 ألف دولار للحصول على «G80Sport» الجديدة
59 ألف دولار للحصول على «G80Sport» الجديدة
«مازدا» تبيع مصنعها في روسيا مقابل دولار واحد فقط
«مازدا» تبيع مصنعها في روسيا مقابل دولار واحد فقط
بالصور: سيارة كهربائية من «Aehra» مقابل 160 ألف دولار
بالصور: سيارة كهربائية من «Aehra» مقابل 160 ألف دولار
صوت المكابح يحدد سبب المشكلة
صوت المكابح يحدد سبب المشكلة
قبل السفر.. أدوات مهمة يجب الاحتفاظ بها في سيارتك
قبل السفر.. أدوات مهمة يجب الاحتفاظ بها في سيارتك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
220 ألف دولار للحصول على كاديلاك الممتدة
220 ألف دولار للحصول على كاديلاك الممتدة...
تخلص من خدوش سيارتك بنفسك في خطوات بسيطة
تخلص من خدوش سيارتك بنفسك في خطوات بسيطة...
بالفيديو: تعرف على جديد «Dodge»
بالفيديو: تعرف على جديد «Dodge»...
تعرف إلى سعر الإصدار المحدود من «جولف فولكس فاغن»
تعرف إلى سعر الإصدار المحدود من «جولف فولكس فاغن»...
«البيك-أب» ملاذ الأميركيين من تغير المناخ
«البيك-أب» ملاذ الأميركيين من تغير المناخ...
المزيد
«تويوتا» تحطف الأنظار بهذه السيارة
«تويوتا» تحطف الأنظار بهذه السيارة...
بالفيديو: «Subaru impreza» تعود بتعديلات جديدة
بالفيديو: «Subaru impreza» تعود بتعديلات جديدة...
بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا
بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا...
قبل السفر.. أدوات مهمة يجب الاحتفاظ بها في سيارتك
قبل السفر.. أدوات مهمة يجب الاحتفاظ بها في سيارتك...
صوت المكابح يحدد سبب المشكلة
صوت المكابح يحدد سبب المشكلة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط