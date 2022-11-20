«تويوتا» تحطف الأنظار بهذه السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

خلال معرض لوس أنجلس للسيارات الذي اقيم أخيرا، كشفت «تويوتا» السيارة «bZ Compact SUV»، والتي خطفت بها أنظار متابعي كل جديد في هذا العالم.

ومن أكثر ما شد انتباه زوار المعرض في هذه السيارة مظهرها الخارجي الذي منحها ملامح الحداثة والقوة، إذ حرص المصممون على جعلها تبدو سيارة شبابية ورياضية من خلال هيكلها الانسيابي وعبر تصميم مصابيحها وواجهاتها التي تزينت بانحناءات بارزة وخطوط إضاءة مميزة، وفق «موتو ون».

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ولم يقتصر التميز في هذه السيارة على شكلها الخارجي فقط، فحتى قمرتها صممت لتوحي بأنها مركبة من عالم المستقبل، إذ خلت واجهة القيادة فيها من الأزرار التقليدية تماما، واستعيض عن هذه الأزرار بشاشة لمسية منحنية في منتصف الواجهة وشاشة منحنية أخرى قبالة السائق، كما حصلت الواجهة على مقود رياضي مزود بلوحات وأزرار لمسية أيضا.

تصميم عصري

وحتى الفاصل الذي توسط المقعدين الأماميين لهذه السيارة حصل على تصميم عصري ومميز أيضا، إذ ثبتت في منصفه أزار لمسية للتحكم بوضعيات القيادة، وعلى جانبيه وضعت أماكن للشحن اللاسلكي للهواتف.

ولم تعلن تويوتا عن أية تفاصيل حول محركات هذه السيارة ومواصفاتها التقنية بعد، لكن التسريبات تشير إلى أنها ستطرحها بمحركات كهربائية توفر لها تسارعا عاليا، كما قد تطرح منها نسخا بهياكل سيدان.