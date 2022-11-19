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بالفيديو: «Subaru impreza» تعود بتعديلات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 03:04 مساء
بالفيديو: «Subaru impreza» تعود بتعديلات جديدة
تعرف إلى المميزات الجديدة لسيارة «Subaru impreza» (الإنترنت)
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قررت «Subaru» إدخال تعديلات على سيارة «impreza» الشهيرة لتجعلها أكثر أناقة وتطورا من النواحي التقنية وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

الهيكل الخارجي
فقد حصلت «impreza» الجديدة على هيكل هاتشباك بطول 4 أمتار و47 سنتيمترًا، وعرض 178 سم، وارتفاع 148 سم، ومسافة 267 سم بين محوري العجلات فيه، أما عجلاتها فحصلت على أقراص أنيقة تتراوح مقاساتها ما بين 16 و18 إنشا.
وخارجيا حصلت السيارة على تصميم جديد للواجهة الأمامية وشبك لغطاء المبرد، وعلى مصابيح أكثر تميزا تعمل بتقنيات LED الحديثة، كما أدخلت تعديلات على أشكال الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات فيها.

داخلية السيارة
أما قمرتها من الداخل فجهِّزت بصفين من المقاعد المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وزودت القمرة بـ10 مكبرات صوت عالية الأداء وحصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية متطورة بمقاس 11.6 بوصة تعمل مع نظامي «Android Auto» و«Apple CarPlay» .

وحصلت السيارة على وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام حفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وستطرحها «Subaru» بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 154 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 2.5 ليتر وعزم 185 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي.


 

تعرف إلى المميزات الجديدة لسيارة «Subaru impreza» (الإنترنت)
تعرف إلى المميزات الجديدة لسيارة «Subaru impreza» (الإنترنت)
تعرف إلى المميزات الجديدة لسيارة «Subaru impreza» (الإنترنت)
تعرف إلى المميزات الجديدة لسيارة «Subaru impreza» (الإنترنت)
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