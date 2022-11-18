قبل السفر.. أدوات مهمة يجب الاحتفاظ بها في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط

ينصحك خبراء القيادة الآمنة بالاحتفاظ بعدة الطوارئ في سيارتك، خلال السفر لمسافة طويلة أو قصيرة.

الاحتياطات التي تتخذها اليوم ستؤدي بالضرورة لراحتك وسلامتك في الغد، لذلك هناك مجموعة من الأدوات الأساسية، والتي تسهم في الحفاظ على صحتك وصيانة مركبتك في حالات الطوارئ، وفق «موتوري».

مجموعة الإسعافات الأولية

من الجيد أن تحتوي سيارتك على الإسعافات الأولية الأساسية والتي تساعد في حالات الجروح الطفيفة والسطحية، مثل: المراهم، والمطهرات، ولاصق الجروح، والشاش، والمسكنات، وقد تساعد هذه الأدوات في حالات الجروح الخطيرة أيضا مع وجود التدخل الطبي.

المصابيح اليدوية

تعتبر المصابيح اليدوية منقذة عند حلول الظلام والحاجة لكشف الطريق أمامك، فحص المحرك أو أجزاء أخرى من السيارة، أو طلب المساعدة عند تعطل المركبة.

نذكرك أيضا بأخذ بطاريات احتياطية وخصوصا في الطقس البارد الذي قد يؤثر على أداء بطاريات المصابيح.

إطار احتياطي

من أكثر الحوادث شيوعا عند السفر في السيارة هو ثقب الإطار وتفريغه من الهواء، إلا أن وجود الإطار الاحتياطي مع المهارة اللازمة في استبدال الإطار تجعل الأمر سهلاً، قد تحتاج أيضا إلى مرفاع سيارة ومقياس ضغط الهواء في الإطارات.

بوصلة يدوية

تملأ الهواتف الذكية والسيارات بتطبيقات «جي بي إس»، إلا أن حالات الطوارئ قد تؤدي لتعطل هذه الأنظمة الحديثة والعودة إلى البوصلة اليدوية لتحديد الاتجاهات.

كابلات التوصيل

في حال نفاذ بطارية السيارة قد تحتاج لتوصيلها بسيارة أخرى للشحن أو تحريكها من مكانها، يوصى بأن يكون طول الكابل 3 أمتار على الأقل مع التأكد من معايير السلامة وعزل الكهرباء.

أدوات للحفر وإزالة الرمال

عند التجول والقيادة في المناطق الصحراوية قد تنغرز السيارات في الرمال وتحتاج إلى أدوات مساعدة، مثل: المكشطة، والمجرفة للحفر حولها.

صافرة ومثلث الطوارئ

تستخدم الصافرة لجذب الانتباه عند الوصول لمناطق معزولة وانقطاع وسائل الاتصال، إلى جانب مثلث الطوارئ العاكس لتنبيه السيارات وتجنب حدوث الاصطدام.