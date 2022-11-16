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بالصور: سيارة كهربائية من «Aehra» مقابل 160 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 12:04 مساء
بالصور: سيارة كهربائية من «Aehra» مقابل 160 ألف دولار
تعرف على مميزات سيارة «Aehra» الكهربائية متعددة الاستخدامات (الإنترنت)
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كشفت شركة «Aehra»الإيطالية الناشئة عن تصميم سيارتها الكهربائية الأولى «Aehra SUV» الجريئة والمزودة بديناميكية هوائية متطورة، ويتم وصف النموذج بأنه سيارة كهربائية فائقة الجودة للمستقبل.

الهيكل الخارجي
تتميز السيارة الرياضية الكهربائية متعددة الاستخدامات بواجهة أمامية مميزة، مع مصابيح أمامية «LED» رفيعة موضوعة خارج قناة توجه الهواء فوق غطاء المحرك، وأعلى الزجاج الأمامي وفقًا لموقع «عالم السيارات».

كما توجد مآخذ رياضية مضاءة بشرائط الإضاءة لمنح السيارة مظهرًا فريدًا في الليل، مع الواجهة الأمامية الجريئة التي تفسح المجال لمظهر جانبي أنيق، مع بروزات أمامية قصيرة، ورفارف هوائية، وهيكل انسيابي.

طرح سيارة كهربائية صينية جديدة العام 2023 (فيديو)

ومع ذلك، فإن النموذج يتميز بكونه بأبواب تفتح لأعلى لسهولة الدخول والخروج، كما تشمل المزايا البارزة الأخرى مقابض الأبواب المثبتة على الحائط، مع النهاية الخلفية بسيطة التصميم نسبيًا بالمقارنة، لكنها تتميز بجناح خلفي صغير مزود بأضواء مدمجة، فوق واجهة جيدة التهوية ومصد خلفي أسود.

لم تدخل «Aehra» في التفاصيل، لكن هناك مقاربة جذرية للديناميكا الهوائية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تصميم وخصائص القيادة وكفاءة سيارات الدفع الرباعي.

بالفيديو: كهربائية صينية متطورة

المدى الكهربائي للسيارة
وبفضل هذا سيتمتع الطراز بكفاءة ديناميكية هوائية استثنائية، بالإضافة إلى الديناميكا الهوائية النشطة التي تعمل على تحسين السحب والإدارة الحرارية لحزمة البطارية، مع تميز السيارة ببناء أحادي، وتقنيات ألياف الكربون المزورة، ومواد مستدامة على أحدث طراز بمقصورة رحبة بشكل استثنائي تتسع بسهولة لأربعة أشخاص براحة تامة.

السيارة الكهربائية سيكون لها أداء مذهل، بالإضافة إلى مدى كهربائي لا يقل عن 497 ميلاً (800 كم).

سعر السيارة
من المتوقع أن تبدأ الأسعار بين 160 ألف دولار و180 ألف دولار، ومن المقرر تقديم سيارات الدفع الرباعي في مجموعة متنوعة من الأسواق المختلفة بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا والصين والمملكة المتحدة ودول الخليج.

سيارة سيدان جديدة من «Aehra»
فيما ستنضم إلى السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات سيارة سيدان سيتم الكشف عنها في فبراير 2023، ومن المقرر بعد ذلك تسليم كلا الطرازين للعملاء في عام 2025.
 

تعرف على مميزات سيارة «Aehra» الكهربائية متعددة الاستخدامات (الإنترنت)
تعرف على مميزات سيارة «Aehra» الكهربائية متعددة الاستخدامات (الإنترنت)
تعرف على مميزات سيارة «Aehra» الكهربائية متعددة الاستخدامات (الإنترنت)
تعرف على مميزات سيارة «Aehra» الكهربائية متعددة الاستخدامات (الإنترنت)
تعرف على مميزات سيارة «Aehra» الكهربائية متعددة الاستخدامات (الإنترنت)
تعرف على مميزات سيارة «Aehra» الكهربائية متعددة الاستخدامات (الإنترنت)
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